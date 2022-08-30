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Евросоюз "достал своим русофобским кудахтаньем" о визах, заявил Медведев

Евросоюз "достал своим русофобским кудахтаньем" о визах, заявил Медведев - РИА Новости, 30.08.2022

Евросоюз "достал своим русофобским кудахтаньем" о визах, заявил Медведев

Введение Евросоюзом полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам покажет, как Европа относится к гражданам России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:39

2022-08-30T18:39

2022-08-30T19:21

дмитрий медведев

общество

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Введение Евросоюзом полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам покажет, как Европа относится к гражданам России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что лидеры ЕС "достали своим русофобским кудахтаньем"."Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России", - написал Медведев в своем Telegram-канале, отметив, что подготовил пост к предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике."Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, общество, россия, евросоюз, санкции в отношении россии