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Евросоюз "достал своим русофобским кудахтаньем" о визах, заявил Медведев - РИА Новости, 30.08.2022
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Евросоюз "достал своим русофобским кудахтаньем" о визах, заявил Медведев
Евросоюз "достал своим русофобским кудахтаньем" о визах, заявил Медведев - РИА Новости, 30.08.2022
Евросоюз "достал своим русофобским кудахтаньем" о визах, заявил Медведев
Введение Евросоюзом полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам покажет, как Европа относится к гражданам России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:39
2022-08-30T19:21
дмитрий медведев
общество
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Введение Евросоюзом полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам покажет, как Европа относится к гражданам России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что лидеры ЕС "достали своим русофобским кудахтаньем"."Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России", - написал Медведев в своем Telegram-канале, отметив, что подготовил пост к предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике."Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html
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дмитрий медведев, общество, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Дмитрий Медведев, Общество, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
18:39 30.08.2022 (обновлено: 19:21 30.08.2022)
 
Евросоюз "достал своим русофобским кудахтаньем" о визах, заявил Медведев

Зампред СБ Медведев предложил ЕС быстрее запретить визы, чтобы показать свое истинное лицо

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Введение Евросоюзом полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам покажет, как Европа относится к гражданам России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что лидеры ЕС "достали своим русофобским кудахтаньем".
"Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России", - написал Медведев в своем Telegram-канале, отметив, что подготовил пост к предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике.
"Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции", - добавил Медведев.
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 08:00
Европа опускает визовый "железный занавес"
 
Дмитрий МедведевОбществоРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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