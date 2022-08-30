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В МИД Чехии заявили, что ЕС будет искать компромисс по выдаче виз россиянам - РИА Новости, 30.08.2022
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Туризм
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В МИД Чехии заявили, что ЕС будет искать компромисс по выдаче виз россиянам
В МИД Чехии заявили, что ЕС будет искать компромисс по выдаче виз россиянам - РИА Новости, 30.08.2022
В МИД Чехии заявили, что ЕС будет искать компромисс по выдаче виз россиянам
Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 30-31 августа будут искать компромиссное решение по ограничению выдачи виз гражданам РФ, заявил перед началом РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:56
2022-08-30T17:56
туризм
в мире
дмитрий кулеба
россия
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чехия
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евросоюз
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ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 30-31 августа будут искать компромиссное решение по ограничению выдачи виз гражданам РФ, заявил перед началом встречи глава МИД Чехии Ян Липавский."Мы выступили с предложением о серьезном ограничении выдачи виз гражданам РФ. Видим, что это вызвало определенный отклик у наших партнеров, весьма оживленную дискуссию на эту тему. Сейчас мы собираем реакции других европейских стран. Будем на этой встрече искать компромиссное решение. Необходимо быть реалистами, есть определенное отношение Франции, Германии и других стран. Всё это для дискуссии. Главное, чтобы мы сохранили европейское единение", - сказал Липавский.В столице Чехии, которая во втором полугодии 2022 года председательствует в ЕС, во вторник и среду проходит неформальная встреча глав дипломатии ЕС. Министры обсудят глобальные последствия конфликта на Украине и новые санкции в отношении РФ, включая ограничения в выдаче виз в Европу гражданам РФ. Главы МИД обсудят также европейские перспективы Украины, Молдавии и Грузии и будущее проекта "Восточное партнерство". Кроме того, на встрече пойдет речь об отношениях между ЕС и странами Африки, которые в связи с событиями на Украине нуждаются в долговременной помощи.Перед началом министерской встречи Липавский провел короткие переговоры с приглашенным на мероприятие в Праге главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Липавский заверил его в продолжении всесторонней помощи Украине со стороны Чехии.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
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в мире, дмитрий кулеба, россия, украина, чехия, мид украины, евросоюз, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Дмитрий Кулеба, Россия, Украина, Чехия, МИД Украины, Евросоюз, Туризм, Новости - Туризм
17:56 30.08.2022
 
В МИД Чехии заявили, что ЕС будет искать компромисс по выдаче виз россиянам

Глава МИД Чехии Липавский: ЕС будет искать компромиссное решение по выдаче виз россиянам

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 30-31 августа будут искать компромиссное решение по ограничению выдачи виз гражданам РФ, заявил перед началом встречи глава МИД Чехии Ян Липавский.
"Мы выступили с предложением о серьезном ограничении выдачи виз гражданам РФ. Видим, что это вызвало определенный отклик у наших партнеров, весьма оживленную дискуссию на эту тему. Сейчас мы собираем реакции других европейских стран. Будем на этой встрече искать компромиссное решение. Необходимо быть реалистами, есть определенное отношение Франции, Германии и других стран. Всё это для дискуссии. Главное, чтобы мы сохранили европейское единение", - сказал Липавский.
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В столице Чехии, которая во втором полугодии 2022 года председательствует в ЕС, во вторник и среду проходит неформальная встреча глав дипломатии ЕС. Министры обсудят глобальные последствия конфликта на Украине и новые санкции в отношении РФ, включая ограничения в выдаче виз в Европу гражданам РФ. Главы МИД обсудят также европейские перспективы Украины, Молдавии и Грузии и будущее проекта "Восточное партнерство". Кроме того, на встрече пойдет речь об отношениях между ЕС и странами Африки, которые в связи с событиями на Украине нуждаются в долговременной помощи.
Перед началом министерской встречи Липавский провел короткие переговоры с приглашенным на мероприятие в Праге главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Липавский заверил его в продолжении всесторонней помощи Украине со стороны Чехии.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
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