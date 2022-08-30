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Боррель заявил, что в ЕС нет единой позиции по визам для россиян

Боррель заявил, что в ЕС нет единой позиции по визам для россиян - РИА Новости, 30.08.2022

Боррель заявил, что в ЕС нет единой позиции по визам для россиян

Страны ЕС на настоящий момент не имеют единой позиции по вопросу виз для граждан РФ, но главы МИД на встрече в Праге постараются найти коллективный подход,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:18

2022-08-30T17:18

2022-08-30T17:18

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг -РИА Новости. Страны ЕС на настоящий момент не имеют единой позиции по вопросу виз для граждан РФ, но главы МИД на встрече в Праге постараются найти коллективный подход, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы будем обсуждать этот вопрос. Это неформальная встреча, конкретные решения не могут быть приняты, но четкую политическую позицию, я уверен, мы можем получить. Сейчас позиции стран-членов различны. Ряд стран хотят полного запрета выдачи виз, другие выступают только за ограничения действующего визового механизма… Я уверен, что мы сможем достичь сбалансированный подход к этому вопросу", - сказал Боррель перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран союза в Чехии.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".

https://ria.ru/20220830/shengen-1812986940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евросоюз, россия, жозеп боррель, еврокомиссия, новости - туризм