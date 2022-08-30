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Боррель заявил, что в ЕС нет единой позиции по визам для россиян - РИА Новости, 30.08.2022
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Туризм
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Боррель заявил, что в ЕС нет единой позиции по визам для россиян
Боррель заявил, что в ЕС нет единой позиции по визам для россиян - РИА Новости, 30.08.2022
Боррель заявил, что в ЕС нет единой позиции по визам для россиян
Страны ЕС на настоящий момент не имеют единой позиции по вопросу виз для граждан РФ, но главы МИД на встрече в Праге постараются найти коллективный подход,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:18
2022-08-30T17:18
туризм
евросоюз
россия
жозеп боррель
еврокомиссия
новости - туризм
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг -РИА Новости. Страны ЕС на настоящий момент не имеют единой позиции по вопросу виз для граждан РФ, но главы МИД на встрече в Праге постараются найти коллективный подход, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы будем обсуждать этот вопрос. Это неформальная встреча, конкретные решения не могут быть приняты, но четкую политическую позицию, я уверен, мы можем получить. Сейчас позиции стран-членов различны. Ряд стран хотят полного запрета выдачи виз, другие выступают только за ограничения действующего визового механизма… Я уверен, что мы сможем достичь сбалансированный подход к этому вопросу", - сказал Боррель перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран союза в Чехии.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
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евросоюз, россия, жозеп боррель, еврокомиссия, новости - туризм
Туризм, Евросоюз, Россия, Жозеп Боррель, Еврокомиссия, Новости - Туризм
17:18 30.08.2022
 
Боррель заявил, что в ЕС нет единой позиции по визам для россиян

Боррель: страны ЕС не имеют единой позиции по визам для россиян, будут искать компромисс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг -РИА Новости. Страны ЕС на настоящий момент не имеют единой позиции по вопросу виз для граждан РФ, но главы МИД на встрече в Праге постараются найти коллективный подход, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы будем обсуждать этот вопрос. Это неформальная встреча, конкретные решения не могут быть приняты, но четкую политическую позицию, я уверен, мы можем получить. Сейчас позиции стран-членов различны. Ряд стран хотят полного запрета выдачи виз, другие выступают только за ограничения действующего визового механизма… Я уверен, что мы сможем достичь сбалансированный подход к этому вопросу", - сказал Боррель перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран союза в Чехии.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
Российские туристы на пограничном переходе Нуйямаа, Финляндия - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
08:00
ЕС готовится к "шенгенскому огораживанию" России
 
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