Боррель заявил, что в ЕС нет единой позиции по визам для россиян
Боррель: страны ЕС не имеют единой позиции по визам для россиян, будут искать компромисс
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 авг -РИА Новости. Страны ЕС на настоящий момент не имеют единой позиции по вопросу виз для граждан РФ, но главы МИД на встрече в Праге постараются найти коллективный подход, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы будем обсуждать этот вопрос. Это неформальная встреча, конкретные решения не могут быть приняты, но четкую политическую позицию, я уверен, мы можем получить. Сейчас позиции стран-членов различны. Ряд стран хотят полного запрета выдачи виз, другие выступают только за ограничения действующего визового механизма… Я уверен, что мы сможем достичь сбалансированный подход к этому вопросу", - сказал Боррель перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран союза в Чехии.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".