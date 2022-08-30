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Германия предложила приостановить выдачу россиянам многолетних виз - РИА Новости, 30.08.2022
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Туризм
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Германия предложила приостановить выдачу россиянам многолетних виз
Германия предложила приостановить выдачу россиянам многолетних виз - РИА Новости, 30.08.2022
Германия предложила приостановить выдачу россиянам многолетних виз
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила Евросоюзу прекратить выдачу многолетних виз россиянам. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:20
2022-08-30T16:54
визы
туризм
евросоюз
в мире
германия
мид германии
анналена бербок
туризм
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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила Евросоюзу прекратить выдачу многолетних виз россиянам."Мое предложение было бы… приостановить соглашение (ЕС) об упрощенном режиме выдачи виз, чтобы больше не выдавать многократные и многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос особенно затронул, точно проверить, для каких целей эта виза будет выдана", - сказала Бербок журналистам.По ее словам, европейским странам нужно совместное решение. Она добавила, что Германия в своем подходе к этому вопросу находится посередине между теми, кто считает, что россиянам вообще больше нельзя выдавать визы, и теми, кто намерен продолжать выдачу, будто за последние 6 месяцев ничего не произошло.
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визы, евросоюз, в мире, германия, мид германии, анналена бербок, туризм, новости - туризм
Визы, Туризм, Евросоюз, В мире, Германия, МИД Германии, Анналена Бербок, Туризм, Новости - Туризм
16:20 30.08.2022 (обновлено: 16:54 30.08.2022)
 
Германия предложила приостановить выдачу россиянам многолетних виз

Глава МИД ФРГ Бербок предложила странам ЕС приостановить выдачу россиянам многолетних виз

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила Евросоюзу прекратить выдачу многолетних виз россиянам.
"Мое предложение было бы… приостановить соглашение (ЕС) об упрощенном режиме выдачи виз, чтобы больше не выдавать многократные и многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос особенно затронул, точно проверить, для каких целей эта виза будет выдана", - сказала Бербок журналистам.

По ее словам, европейским странам нужно совместное решение. Она добавила, что Германия в своем подходе к этому вопросу находится посередине между теми, кто считает, что россиянам вообще больше нельзя выдавать визы, и теми, кто намерен продолжать выдачу, будто за последние 6 месяцев ничего не произошло.
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