https://ria.ru/20220830/vizy-1813197848.html

Германия предложила приостановить выдачу россиянам многолетних виз

Германия предложила приостановить выдачу россиянам многолетних виз - РИА Новости, 30.08.2022

Германия предложила приостановить выдачу россиянам многолетних виз

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила Евросоюзу прекратить выдачу многолетних виз россиянам. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:20

2022-08-30T16:20

2022-08-30T16:54

визы

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мид германии

анналена бербок

туризм

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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила Евросоюзу прекратить выдачу многолетних виз россиянам."Мое предложение было бы… приостановить соглашение (ЕС) об упрощенном режиме выдачи виз, чтобы больше не выдавать многократные и многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос особенно затронул, точно проверить, для каких целей эта виза будет выдана", - сказала Бербок журналистам.По ее словам, европейским странам нужно совместное решение. Она добавила, что Германия в своем подходе к этому вопросу находится посередине между теми, кто считает, что россиянам вообще больше нельзя выдавать визы, и теми, кто намерен продолжать выдачу, будто за последние 6 месяцев ничего не произошло.

https://ria.ru/20220830/vizy-1813192043.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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