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ЕС может исключить россиян моложе 25 лет из визовых ограничений, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220830/vizy-1813192043.html
ЕС может исключить россиян моложе 25 лет из визовых ограничений, пишут СМИ
ЕС может исключить россиян моложе 25 лет из визовых ограничений, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2022
ЕС может исключить россиян моложе 25 лет из визовых ограничений, пишут СМИ
В ЕС рассматривают различные идеи по поводу измениния порядка выдачи виз россиянам, в числе прочих обсуждается также возможность исключения молодежи из-под... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:07
2022-08-30T16:07
туризм
в мире
россия
прага
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
новости - туризм
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В ЕС рассматривают различные идеи по поводу измениния порядка выдачи виз россиянам, в числе прочих обсуждается также возможность исключения молодежи из-под любых ограничений, сообщает издание EUObserver со ссылкой на источники.Ранее газета Financial Times сообщала, что в ЕС на этой неделе намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По данным издания, в Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа.По словам источника EUObserver в ЕС, на переговорах в Праге не будет достигнуто какого-то опредленного решения по визам, однако там будет дан "зеленый свет для начала работы"."Есть множество идей. Может быть, что в конечном итоге будут затронуты только отдельные категории россиян. Или что в будущем число выдаваемых Евросоюзом туристических виз в год может быть ограничено", - приводит издание слова одного из неназванных европейских дипломатов.Другой источник в ЕС заявил изданию, что существует давление о необходимости исключить российскую молодежь из-под любых визовых ограничений. "В принимающих решение кругах ЕС есть какая-то одержимость российской молодежью - людьми младше 25 лет", - заявил он.В Европейской комиссии РИА Новости ранее напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
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в мире, россия, прага, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, новости - туризм, туризм
Туризм, В мире, Россия, Прага, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, Новости - Туризм, Туризм
16:07 30.08.2022
 
ЕС может исключить россиян моложе 25 лет из визовых ограничений, пишут СМИ

EUObserver: в ЕС обсуждают идею об исключении россиян моложе 25 лет из визовых ограничений

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В ЕС рассматривают различные идеи по поводу измениния порядка выдачи виз россиянам, в числе прочих обсуждается также возможность исключения молодежи из-под любых ограничений, сообщает издание EUObserver со ссылкой на источники.
Ранее газета Financial Times сообщала, что в ЕС на этой неделе намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По данным издания, в Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.
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13:17Туризм
Эксперты рассказали, какие страны подверглись "скрытым" визовым санкциям ЕС
Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа.
По словам источника EUObserver в ЕС, на переговорах в Праге не будет достигнуто какого-то опредленного решения по визам, однако там будет дан "зеленый свет для начала работы".
"Есть множество идей. Может быть, что в конечном итоге будут затронуты только отдельные категории россиян. Или что в будущем число выдаваемых Евросоюзом туристических виз в год может быть ограничено", - приводит издание слова одного из неназванных европейских дипломатов.
Другой источник в ЕС заявил изданию, что существует давление о необходимости исключить российскую молодежь из-под любых визовых ограничений. "В принимающих решение кругах ЕС есть какая-то одержимость российской молодежью - людьми младше 25 лет", - заявил он.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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СМИ узнали о предложениях Франции и Германии по выдаче виз россиянам
В Европейской комиссии РИА Новости ранее напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
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