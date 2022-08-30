https://ria.ru/20220830/vizy-1813159306.html
Нидерланды поддержат запрет на выдачу туристического шенгена россиянам
Нидерланды поддержат запрет на выдачу туристического шенгена россиянам - РИА Новости, 30.08.2022
Нидерланды поддержат запрет на выдачу туристического шенгена россиянам
Нидерланды будут выступать за запрет ЕС на выдачу туристических шенгенских виз россиянам, сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:46
2022-08-30T14:46
2022-08-30T14:48
туризм
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Нидерланды будут выступать за запрет ЕС на выдачу туристических шенгенских виз россиянам, сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра."В Европе мы будем выступать за прекращение выдачи туристических виз (россиянам)", - цитирует министра RTL Nieuws.При этом, по его словам, в Гааге считают, что запрет не должен касаться других виз для россиян - учебных, для посещения семьи, виз по беженству и виз для долгосрочного проживания.Ранее газета Financial Times сообщала, что в ЕС на этой неделе намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По данным издания, в Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нидерланды, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм, европа, гаага
Туризм, Нидерланды, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм, Европа, Гаага
14:46 30.08.2022 (обновлено: 14:48 30.08.2022)
Нидерланды поддержат запрет на выдачу туристического шенгена россиянам
Глава МИД Хукстра: Нидерланды поддержат запрет на выдачу туристического шенгена россиянам
ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости.
Нидерланды будут выступать за запрет ЕС на выдачу туристических шенгенских виз россиянам, сообщил
глава МИД страны Вопке Хукстра.
"В Европе
мы будем выступать за прекращение выдачи туристических виз (россиянам)", - цитирует министра RTL Nieuws.
При этом, по его словам, в Гааге
считают, что запрет не должен касаться других виз для россиян - учебных, для посещения семьи, виз по беженству и виз для долгосрочного проживания.
Ранее газета Financial Times сообщала, что в ЕС на этой неделе намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По данным издания, в Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.
Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".