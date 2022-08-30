https://ria.ru/20220830/vizy-1813050932.html

В ЕС могут решить лишь замедлить процесс выдачи виз россиянам, сообщили СМИ

В ЕС могут решить лишь замедлить процесс выдачи виз россиянам, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2022

В ЕС могут решить лишь замедлить процесс выдачи виз россиянам, сообщили СМИ

Министры стран Евросоюза вместо запрета на выдачу виз гражданам России могут достичь лишь "политического решения", замедлив процесс выдачи и сделав его более... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T06:53

2022-08-30T06:53

2022-08-30T10:48

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Министры стран Евросоюза вместо запрета на выдачу виз гражданам России могут достичь лишь "политического решения", замедлив процесс выдачи и сделав его более дорогим, пишет европейское издание Politico.Ранее газета Financial Times сообщала, что ЕС на этой неделе намерен поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом более радикальные решения по визовому вопросу, по информации издания, могут принять к концу года.Politico отмечает, что ярые противники России в Евросоюзе встречают все более прохладный ответ со стороны других стран ЕС на призывы ввести новые ограничения против Москвы, в том числе в вопросе виз. Официальные лица признают, что даже такую меру в Европе сейчас встречают без особого энтузиазма, не говоря уже о более жестких для самого Евросоюза инициативах.Кроме того, подчеркивается, что сторонников запрета на выдачу виз россиянам разозлил призыв Франции и Германии не принимать такие меры против лиц, не связанных с правительством страны.Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле выражали надежду на трезвость мышления в Брюсселе по данному вопросу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".

https://ria.ru/20220829/vizy-1812977034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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