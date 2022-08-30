06:53 30.08.2022 (обновлено: 10:48 30.08.2022)
В ЕС могут решить лишь замедлить процесс выдачи виз россиянам, сообщили СМИ
Politico: в ЕС могут решить замедлить процесс выдачи виз россиянам и сделать его дороже
Виза. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Министры стран Евросоюза вместо запрета на выдачу виз гражданам России могут достичь лишь "политического решения", замедлив процесс выдачи и сделав его более дорогим, пишет европейское издание Politico.
Politico отмечает, что ярые противники России в Евросоюзе встречают все более прохладный ответ со стороны других стран ЕС на призывы ввести новые ограничения против Москвы, в том числе в вопросе виз. Официальные лица признают, что даже такую меру в Европе сейчас встречают без особого энтузиазма, не говоря уже о более жестких для самого Евросоюза инициативах.
"Ожидается, что министры просто придут к политическому соглашению, по сути, замедлить процесс выдачи виз для россиян и сделать его более дорогим", - говорится в материале издания.
Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле выражали надежду на трезвость мышления в Брюсселе по данному вопросу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".