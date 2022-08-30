https://ria.ru/20220830/veterinar-1812808538.html

Первое животное в доме. Десять советов ветеринара

Первое животное в доме. Десять советов ветеринара - РИА Новости, 30.08.2022

Первое животное в доме. Десять советов ветеринара

Появление в доме животного - важный и очень волнительный шаг. Как правильно к этому подготовиться? Как выбрать ветеринара? И правда ли, что прививки - главная защита для животного?

2022-08-30T12:00

2022-08-30T12:00

2022-08-30T12:15

зверокаст

домашние животные

животные в городе: бездомные, подобранные, домашние

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Первое животное в доме. 10 советов ветеринара Появление в доме животного - важный и очень волнительный шаг. Как правильно к этому подготовиться? Как выбрать ветеринара? И правда ли, что прививки - главная защита для животного? audio/mpeg

Первое животное в доме. 10 советов ветеринара Появление в доме животного - важный и очень волнительный шаг. Как правильно к этому подготовиться? Как выбрать ветеринара? И правда ли, что прививки - главная защита для животного? audio/mpeg

О том, как правильно подготовиться к появлению дома животного, мы сегодня поговорим с Анной Гонтаренко, ветеринарным врачом, руководителем благотворительного фонда "Маленькая Жизнь".Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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