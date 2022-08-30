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Первое животное в доме. Десять советов ветеринара
Первое животное в доме. Десять советов ветеринара - РИА Новости, 30.08.2022
Первое животное в доме. Десять советов ветеринара
Появление в доме животного - важный и очень волнительный шаг. Как правильно к этому подготовиться? Как выбрать ветеринара? И правда ли, что прививки - главная защита для животного?
2022-08-30T12:00
2022-08-30T12:00
2022-08-30T12:15
зверокаст
домашние животные
животные в городе: бездомные, подобранные, домашние
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Первое животное в доме. 10 советов ветеринара
Появление в доме животного - важный и очень волнительный шаг. Как правильно к этому подготовиться? Как выбрать ветеринара? И правда ли, что прививки - главная защита для животного?
audio/mpeg
Первое животное в доме. 10 советов ветеринара
Появление в доме животного - важный и очень волнительный шаг. Как правильно к этому подготовиться? Как выбрать ветеринара? И правда ли, что прививки - главная защита для животного?
audio/mpeg
О том, как правильно подготовиться к появлению дома животного, мы сегодня поговорим с Анной Гонтаренко, ветеринарным врачом, руководителем благотворительного фонда "Маленькая Жизнь".Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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Зверокаст, домашние животные, Животные в городе: бездомные, подобранные, домашние
12:00 30.08.2022 (обновлено: 12:15 30.08.2022)
Первое животное в доме. Десять советов ветеринара
Появление в доме животного - важный и очень волнительный шаг. Как правильно к этому подготовиться? Как выбрать ветеринара? И правда ли, что прививки - главная защита для животного?