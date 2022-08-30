09:00 30.08.2022 (обновлено: 10:05 30.08.2022)
Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск
Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления ВСУ
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как войскам удалось подавить украинское наступление, соответствующий ролик, а также кадры боевой работы Ка-52 в рамках спецоперации на Украине опубликовало в Telegram министерство обороны.
Накануне в ведомстве сообщили, что российские войска отбили наступление ВСУ в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери.
"Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу уничтожения опорного пункта. Начинаем прилетать туда — там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение (радиоэлектронное воздействие. — Прим. ред.) и ракеты в сторону нас", — рассказал штурман, имя которого не указывается.
Он добавил, что у экипажей Ка-52, задействованных в спецоперации, достаточно приобретенных в боях и на учениях навыков, чтобы избегать ударов противника.
"Постоянно, когда летаем на задачи, бывает облучение. Конкретно выполняем боевую задачу, затем отворот — курс на площадку, страха уже как такового нет, идут профессиональные навыки и навыки, которым обучают в училище. В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро. По вылетам — бывает от трех до пяти вылетов в день", — сказал штурман.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.