Рейтинг@Mail.ru
Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/vertolet-1813057566.html
Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск
Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск - РИА Новости, 30.08.2022
Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск
Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как войскам удалось подавить украинское наступление, соответствующий ролик, а также кадры боевой работы... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:00
2022-08-30T10:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
ка-52 "аллигатор"
россия
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802631125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_567a50241cd0ca3f9769fbd0dedde726.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как войскам удалось подавить украинское наступление, соответствующий ролик, а также кадры боевой работы Ка-52 в рамках спецоперации на Украине опубликовало в Telegram министерство обороны.Накануне в ведомстве сообщили, что российские войска отбили наступление ВСУ в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери."Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу уничтожения опорного пункта. Начинаем прилетать туда — там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение (радиоэлектронное воздействие. — Прим. ред.) и ракеты в сторону нас", — рассказал штурман, имя которого не указывается.Он добавил, что у экипажей Ка-52, задействованных в спецоперации, достаточно приобретенных в боях и на учениях навыков, чтобы избегать ударов противника."Постоянно, когда летаем на задачи, бывает облучение. Конкретно выполняем боевую задачу, затем отворот — курс на площадку, страха уже как такового нет, идут профессиональные навыки и навыки, которым обучают в училище. В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро. По вылетам — бывает от трех до пяти вылетов в день", — сказал штурман.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/m777-1812520156.html
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804870489.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802631125_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c093cb4e3e415c2320c707b815d797b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, ка-52 "аллигатор", россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Ка-52 "Аллигатор", Россия, Украина, Безопасность
09:00 30.08.2022 (обновлено: 10:05 30.08.2022)
 
Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск

Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как войскам удалось подавить украинское наступление, соответствующий ролик, а также кадры боевой работы Ка-52 в рамках спецоперации на Украине опубликовало в Telegram министерство обороны.
Накануне в ведомстве сообщили, что российские войска отбили наступление ВСУ в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери.
"Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу уничтожения опорного пункта. Начинаем прилетать туда — там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение (радиоэлектронное воздействие. — Прим. ред.) и ракеты в сторону нас", — рассказал штурман, имя которого не указывается.
Он добавил, что у экипажей Ка-52, задействованных в спецоперации, достаточно приобретенных в боях и на учениях навыков, чтобы избегать ударов противника.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 13:22В мире
Российская армия уничтожила гаубицу М777, из которой обстреливали ЗАЭС
"Постоянно, когда летаем на задачи, бывает облучение. Конкретно выполняем боевую задачу, затем отворот — курс на площадку, страха уже как такового нет, идут профессиональные навыки и навыки, которым обучают в училище. В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро. По вылетам — бывает от трех до пяти вылетов в день", — сказал штурман.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 18:57Специальная военная операция на Украине
Зеленский сменил командующего Силами специальных операций
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФКа-52 "Аллигатор"РоссияУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала