https://ria.ru/20220830/vertolet-1813057566.html

Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск

Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск - РИА Новости, 30.08.2022

Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск

Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как войскам удалось подавить украинское наступление, соответствующий ролик, а также кадры боевой работы... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:00

2022-08-30T09:00

2022-08-30T10:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

ка-52 "аллигатор"

россия

украина

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802631125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_567a50241cd0ca3f9769fbd0dedde726.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как войскам удалось подавить украинское наступление, соответствующий ролик, а также кадры боевой работы Ка-52 в рамках спецоперации на Украине опубликовало в Telegram министерство обороны.Накануне в ведомстве сообщили, что российские войска отбили наступление ВСУ в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери."Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу уничтожения опорного пункта. Начинаем прилетать туда — там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение (радиоэлектронное воздействие. — Прим. ред.) и ракеты в сторону нас", — рассказал штурман, имя которого не указывается.Он добавил, что у экипажей Ка-52, задействованных в спецоперации, достаточно приобретенных в боях и на учениях навыков, чтобы избегать ударов противника."Постоянно, когда летаем на задачи, бывает облучение. Конкретно выполняем боевую задачу, затем отворот — курс на площадку, страха уже как такового нет, идут профессиональные навыки и навыки, которым обучают в училище. В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро. По вылетам — бывает от трех до пяти вылетов в день", — сказал штурман.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/m777-1812520156.html

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804870489.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, ка-52 "аллигатор", россия, украина, безопасность