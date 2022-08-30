https://ria.ru/20220830/vangogh-1813225966.html

Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой он написал другую работу

Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой он написал другую работу - РИА Новости, 30.08.2022

Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой он написал другую работу

Ученые в Великобритании смогли воссоздать полотно Винсента Ван Гога, поверх которого 135 лет назад он написал другое изображение, пишет газета Telegraph. Ранняя РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:10

2022-08-30T18:10

2022-08-30T18:10

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винсент ван гог

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученые в Великобритании смогли воссоздать полотно Винсента Ван Гога, поверх которого 135 лет назад он написал другое изображение, пишет газета Telegraph. Ранняя композиция представлена в полном цвете с 3D текстурированными мазками.Речь идет об изображении двух полуобнаженных борцов, которое находилось под картиной "Натюрморт с луговыми цветами и розами", написанной Ван Гогом в 1886-1887 годах. Рисунок обнаружили в 2012 году исследователи из Антверпенского университета. С помощью рентгеновского снимка одной было доказано существование произведения искусства, о котором голландский мастер, будучи студентом, рассказал своему брату Тео 22 января 1886 года: "На этой неделе я написал большую работу с двумя обнаженными торсами — двух борцов".Специалист в области нейронаук Энтони Бурачед и физик Джордж Канн работали вместе с математиком и креативным директором Джеспером Эрикссоном. Они использовали рентгеновские лучи, искусственный интеллект и 3D-печать.Ученые создали алгоритм для моделирования первоначального вида картины, проанализировав мазки кисти Ван Гога на сотнях картин. Но пока невозможно точно сказать, насколько полученное изображение похоже на оригинал.

https://ria.ru/20220817/pushkinskiy-1810293158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, лондон, париж, искусство, винсент ван гог, живопись