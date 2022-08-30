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Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой он написал другую работу
Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой он написал другую работу - РИА Новости, 30.08.2022
Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой он написал другую работу
Ученые в Великобритании смогли воссоздать полотно Винсента Ван Гога, поверх которого 135 лет назад он написал другое изображение, пишет газета Telegraph. Ранняя РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:10
2022-08-30T18:10
2022-08-30T18:10
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученые в Великобритании смогли воссоздать полотно Винсента Ван Гога, поверх которого 135 лет назад он написал другое изображение, пишет газета Telegraph. Ранняя композиция представлена в полном цвете с 3D текстурированными мазками.Речь идет об изображении двух полуобнаженных борцов, которое находилось под картиной "Натюрморт с луговыми цветами и розами", написанной Ван Гогом в 1886-1887 годах. Рисунок обнаружили в 2012 году исследователи из Антверпенского университета. С помощью рентгеновского снимка одной было доказано существование произведения искусства, о котором голландский мастер, будучи студентом, рассказал своему брату Тео 22 января 1886 года: "На этой неделе я написал большую работу с двумя обнаженными торсами — двух борцов".Специалист в области нейронаук Энтони Бурачед и физик Джордж Канн работали вместе с математиком и креативным директором Джеспером Эрикссоном. Они использовали рентгеновские лучи, искусственный интеллект и 3D-печать.Ученые создали алгоритм для моделирования первоначального вида картины, проанализировав мазки кисти Ван Гога на сотнях картин. Но пока невозможно точно сказать, насколько полученное изображение похоже на оригинал.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, лондон, париж, искусство, винсент ван гог, живопись
Культура, Новости культуры, Лондон, Париж, Искусство, Винсент Ван Гог, Живопись
Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой он написал другую работу
Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой 135 лет назад он написал другую работу
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученые в Великобритании смогли воссоздать полотно Винсента Ван Гога, поверх которого 135 лет назад он написал другое изображение, пишет газета Telegraph. Ранняя композиция представлена в полном цвете с 3D текстурированными мазками.
Речь идет об изображении двух полуобнаженных борцов, которое находилось под картиной "Натюрморт с луговыми цветами и розами", написанной Ван Гогом в 1886-1887 годах.
Рисунок обнаружили в 2012 году исследователи из Антверпенского университета. С помощью рентгеновского снимка одной было доказано существование произведения искусства, о котором голландский мастер, будучи студентом, рассказал своему брату Тео 22 января 1886 года: "На этой неделе я написал большую работу с двумя обнаженными торсами — двух борцов".
Специалист в области нейронаук Энтони Бурачед и физик Джордж Канн работали вместе с математиком и креативным директором Джеспером Эрикссоном. Они использовали рентгеновские лучи, искусственный интеллект и 3D-печать.
Ученые создали алгоритм для моделирования первоначального вида картины, проанализировав мазки кисти Ван Гога на сотнях картин. Но пока невозможно точно сказать, насколько полученное изображение похоже на оригинал.