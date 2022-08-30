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Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой он написал другую работу - РИА Новости, 30.08.2022
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Культура
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Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой он написал другую работу
Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой он написал другую работу - РИА Новости, 30.08.2022
Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой он написал другую работу
Ученые в Великобритании смогли воссоздать полотно Винсента Ван Гога, поверх которого 135 лет назад он написал другое изображение, пишет газета Telegraph. Ранняя РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:10
2022-08-30T18:10
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винсент ван гог
живопись
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученые в Великобритании смогли воссоздать полотно Винсента Ван Гога, поверх которого 135 лет назад он написал другое изображение, пишет газета Telegraph. Ранняя композиция представлена в полном цвете с 3D текстурированными мазками.Речь идет об изображении двух полуобнаженных борцов, которое находилось под картиной "Натюрморт с луговыми цветами и розами", написанной Ван Гогом в 1886-1887 годах. Рисунок обнаружили в 2012 году исследователи из Антверпенского университета. С помощью рентгеновского снимка одной было доказано существование произведения искусства, о котором голландский мастер, будучи студентом, рассказал своему брату Тео 22 января 1886 года: "На этой неделе я написал большую работу с двумя обнаженными торсами — двух борцов".Специалист в области нейронаук Энтони Бурачед и физик Джордж Канн работали вместе с математиком и креативным директором Джеспером Эрикссоном. Они использовали рентгеновские лучи, искусственный интеллект и 3D-печать.Ученые создали алгоритм для моделирования первоначального вида картины, проанализировав мазки кисти Ван Гога на сотнях картин. Но пока невозможно точно сказать, насколько полученное изображение похоже на оригинал.
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новости культуры, лондон, париж, искусство, винсент ван гог, живопись
Культура, Новости культуры, Лондон, Париж, Искусство, Винсент Ван Гог, Живопись
18:10 30.08.2022
 
Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой он написал другую работу

Ученые воссоздали картину Ван Гога, поверх которой 135 лет назад он написал другую работу

Картина Ван Гога "Натюрморт с луговыми цветами и розами"
Картина Ван Гога Натюрморт с луговыми цветами и розами
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученые в Великобритании смогли воссоздать полотно Винсента Ван Гога, поверх которого 135 лет назад он написал другое изображение, пишет газета Telegraph. Ранняя композиция представлена в полном цвете с 3D текстурированными мазками.
Речь идет об изображении двух полуобнаженных борцов, которое находилось под картиной "Натюрморт с луговыми цветами и розами", написанной Ван Гогом в 1886-1887 годах.
© Фото : Oxia PalusУченые в Великобритании смогли воссоздать 2 борцов, которое находилось под картиной "Натюрморт с луговыми цветами и розами"
Ученые в Великобритании смогли воссоздать 2 борцов, которое находилось под картиной Натюрморт с луговыми цветами и розами - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : Oxia Palus
Ученые в Великобритании смогли воссоздать 2 борцов, которое находилось под картиной "Натюрморт с луговыми цветами и розами"
Рисунок обнаружили в 2012 году исследователи из Антверпенского университета. С помощью рентгеновского снимка одной было доказано существование произведения искусства, о котором голландский мастер, будучи студентом, рассказал своему брату Тео 22 января 1886 года: "На этой неделе я написал большую работу с двумя обнаженными торсами — двух борцов".
Специалист в области нейронаук Энтони Бурачед и физик Джордж Канн работали вместе с математиком и креативным директором Джеспером Эрикссоном. Они использовали рентгеновские лучи, искусственный интеллект и 3D-печать.
Ученые создали алгоритм для моделирования первоначального вида картины, проанализировав мазки кисти Ван Гога на сотнях картин. Но пока невозможно точно сказать, насколько полученное изображение похоже на оригинал.
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