16:38 30.08.2022 (обновлено: 16:52 30.08.2022)
Тюменский университет провел культурную смену для подростков из Донбасса
Тюменский госуниверситет провел культурную смену для 97 подростков из Донбасса
© РИА Новости / Тюменский государственный университет / Татьяна ДубровинаТюменский государственный университет
Тюменский государственный университет. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Тюменский госуниверситет по проекту "Университетские смены" принял 97 подростков из ДНР и ЛНР и познакомил их с историей, культурой российского региона и системой высшего образования.
Образовательная программа "Культурный код" длилась десять дней. На примере Тюмени и Тобольска гости исследовали особенности жизни российских городов, побывали на обзорных экскурсиях. Одним из самых ярких событий для ребят стало посещение Тюменского госуниверситета, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.
"К визиту школьников из Донецкой и Луганской народных республик мы готовились со всей ответственностью. Нам было важно удивить и порадовать ребят, показать, какой интересной может быть научно-исследовательская деятельность, какие открытия они уже могут совершать. Я надеюсь, что наши замечательные гости с теплотой будут вспоминать эти дни в Сибири и, возможно, станут студентами Тюменского государственного университета", – отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Среди гостей из ДНР и ЛНР были призеры и победители олимпиад, спортсмены, музыканты, художники и другие таланты. Организаторы стремились сделать смену интересной для всех – образовательные модули пересекались с развлекательными, экскурсионными и спортивными мероприятиями. В университете ребятам показали оборудование, с помощью которого проводятся исследования в области фотоники и микрофлюидики, молодежную лабораторию ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы и так далее.
"Ежедневно с ними встречались спикеры, которые рассказывали про тюменскую идентичность, социальную сферу, спортивные достижения, уникальные местные проекты. Мы предложили не просто набор экскурсий и познавательных лекций, но и необычные практические задания. Итогом нашей школы стали мультфильмы, которые ребята создавали на основе своих впечатлений и эмоций", – рассказала руководитель Центра выявления и поддержки талантливых учащихся Тюменской области Татьяна Вешкурцева.