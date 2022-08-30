https://ria.ru/20220830/universitet-1813203851.html

Тюменский университет провел культурную смену для подростков из Донбасса

Тюменский университет провел культурную смену для подростков из Донбасса - РИА Новости, 30.08.2022

Тюменский университет провел культурную смену для подростков из Донбасса

Тюменский госуниверситет по проекту "Университетские смены" принял 97 подростков из ДНР и ЛНР и познакомил их с историей, культурой российского региона и... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:38

2022-08-30T16:38

2022-08-30T16:52

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ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Тюменский госуниверситет по проекту "Университетские смены" принял 97 подростков из ДНР и ЛНР и познакомил их с историей, культурой российского региона и системой высшего образования.Образовательная программа "Культурный код" длилась десять дней. На примере Тюмени и Тобольска гости исследовали особенности жизни российских городов, побывали на обзорных экскурсиях. Одним из самых ярких событий для ребят стало посещение Тюменского госуниверситета, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза."К визиту школьников из Донецкой и Луганской народных республик мы готовились со всей ответственностью. Нам было важно удивить и порадовать ребят, показать, какой интересной может быть научно-исследовательская деятельность, какие открытия они уже могут совершать. Я надеюсь, что наши замечательные гости с теплотой будут вспоминать эти дни в Сибири и, возможно, станут студентами Тюменского государственного университета", – отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.Среди гостей из ДНР и ЛНР были призеры и победители олимпиад, спортсмены, музыканты, художники и другие таланты. Организаторы стремились сделать смену интересной для всех – образовательные модули пересекались с развлекательными, экскурсионными и спортивными мероприятиями. В университете ребятам показали оборудование, с помощью которого проводятся исследования в области фотоники и микрофлюидики, молодежную лабораторию ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы и так далее."Ежедневно с ними встречались спикеры, которые рассказывали про тюменскую идентичность, социальную сферу, спортивные достижения, уникальные местные проекты. Мы предложили не просто набор экскурсий и познавательных лекций, но и необычные практические задания. Итогом нашей школы стали мультфильмы, которые ребята создавали на основе своих впечатлений и эмоций", – рассказала руководитель Центра выявления и поддержки талантливых учащихся Тюменской области Татьяна Вешкурцева.

https://ria.ru/20220826/pomosch-1812265527.html

https://ria.ru/20220825/vospitanie-1811982733.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тюмень, тюменский государственный университет, тюменская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, общество, социальный навигатор, сн_образование