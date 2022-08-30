https://ria.ru/20220830/ukraina-1813219509.html

Рада приняла в первом чтении закон о закрытии СМИ без решения суда

Рада приняла в первом чтении закон о закрытии СМИ без решения суда - РИА Новости, 30.08.2022

Рада приняла в первом чтении закон о закрытии СМИ без решения суда

Парламент Украины принял в первом закон, позволяющий закрывать СМИ без решения суда, сообщило во вторник украинское интернет издание "Страна". РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:05

2022-08-30T17:05

2022-08-30T17:05

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Парламент Украины принял в первом закон, позволяющий закрывать СМИ без решения суда, сообщило во вторник украинское интернет издание "Страна"."Рада проголосовала в первом чтении за скандальный закон о медиа... Он значительно расширяет полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию. В документе прописано право Нацсовета приостанавливать работу СМИ (включая онлайн-медиа) без решения суда", - говорится в Telegram-канале издания.Отмечается, ранее законопроект столкнулся с критикой со стороны журналистов и правозащитников, а по данным украинского депутата Ярослава Железняка, опубликовавшего фото с результатами голосования, только 233 депутата из 423 проголосовали "За".

https://ria.ru/20220824/oppozitsiya-1811394810.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, верховная рада украины