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Рада приняла в первом чтении закон о закрытии СМИ без решения суда
Рада приняла в первом чтении закон о закрытии СМИ без решения суда - РИА Новости, 30.08.2022
Рада приняла в первом чтении закон о закрытии СМИ без решения суда
Парламент Украины принял в первом закон, позволяющий закрывать СМИ без решения суда, сообщило во вторник украинское интернет издание "Страна". РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:05
2022-08-30T17:05
2022-08-30T17:05
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Парламент Украины принял в первом закон, позволяющий закрывать СМИ без решения суда, сообщило во вторник украинское интернет издание "Страна"."Рада проголосовала в первом чтении за скандальный закон о медиа... Он значительно расширяет полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию. В документе прописано право Нацсовета приостанавливать работу СМИ (включая онлайн-медиа) без решения суда", - говорится в Telegram-канале издания.Отмечается, ранее законопроект столкнулся с критикой со стороны журналистов и правозащитников, а по данным украинского депутата Ярослава Железняка, опубликовавшего фото с результатами голосования, только 233 депутата из 423 проголосовали "За".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рада приняла в первом чтении закон о закрытии СМИ без решения суда
"Страна.UA": Рада приняла в первом чтении закон, позволяющий закрыть СМИ без решения суда