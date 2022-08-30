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Рада приняла в первом чтении закон о закрытии СМИ без решения суда - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Рада приняла в первом чтении закон о закрытии СМИ без решения суда
Рада приняла в первом чтении закон о закрытии СМИ без решения суда - РИА Новости, 30.08.2022
Рада приняла в первом чтении закон о закрытии СМИ без решения суда
Парламент Украины принял в первом закон, позволяющий закрывать СМИ без решения суда, сообщило во вторник украинское интернет издание "Страна". РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:05
2022-08-30T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Парламент Украины принял в первом закон, позволяющий закрывать СМИ без решения суда, сообщило во вторник украинское интернет издание "Страна"."Рада проголосовала в первом чтении за скандальный закон о медиа... Он значительно расширяет полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию. В документе прописано право Нацсовета приостанавливать работу СМИ (включая онлайн-медиа) без решения суда", - говорится в Telegram-канале издания.Отмечается, ранее законопроект столкнулся с критикой со стороны журналистов и правозащитников, а по данным украинского депутата Ярослава Железняка, опубликовавшего фото с результатами голосования, только 233 депутата из 423 проголосовали "За".
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в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
17:05 30.08.2022
 
Рада приняла в первом чтении закон о закрытии СМИ без решения суда

"Страна.UA": Рада приняла в первом чтении закон, позволяющий закрыть СМИ без решения суда

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Парламент Украины принял в первом закон, позволяющий закрывать СМИ без решения суда, сообщило во вторник украинское интернет издание "Страна".
"Рада проголосовала в первом чтении за скандальный закон о медиа... Он значительно расширяет полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию. В документе прописано право Нацсовета приостанавливать работу СМИ (включая онлайн-медиа) без решения суда", - говорится в Telegram-канале издания.
Отмечается, ранее законопроект столкнулся с критикой со стороны журналистов и правозащитников, а по данным украинского депутата Ярослава Железняка, опубликовавшего фото с результатами голосования, только 233 депутата из 423 проголосовали "За".
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