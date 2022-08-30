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Боррель заявил о росте военной поддержки Украины за лето - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Боррель заявил о росте военной поддержки Украины за лето
Боррель заявил о росте военной поддержки Украины за лето - РИА Новости, 30.08.2022
Боррель заявил о росте военной поддержки Украины за лето
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания глав минобороны союза в Праге опроверг информацию о снижении темпов военной помощи Украине,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:43
2022-08-30T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
нато
жозеп боррель
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания глав минобороны союза в Праге опроверг информацию о снижении темпов военной помощи Украине, утверждает, что за лето они даже увеличились."Все (страны ЕС) едины в позиции о необходимости продолжать такую поддержку так долго, как это потребуется, и в таком объеме, который необходим… Цифры показывают, что за лето военная поддержка продолжалась. Я видел информацию, что темпы снизились, это не так, темпы военной поддержки летом продолжили поддерживаться и даже увеличились", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, евросоюз, нато, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, НАТО, Жозеп Боррель, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:43 30.08.2022
 
Боррель заявил о росте военной поддержки Украины за лето

Глава евродипломатии Боррель: темпы военной поддержки Украины за лето увеличились

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания глав минобороны союза в Праге опроверг информацию о снижении темпов военной помощи Украине, утверждает, что за лето они даже увеличились.
"Все (страны ЕС) едины в позиции о необходимости продолжать такую поддержку так долго, как это потребуется, и в таком объеме, который необходим… Цифры показывают, что за лето военная поддержка продолжалась. Я видел информацию, что темпы снизились, это не так, темпы военной поддержки летом продолжили поддерживаться и даже увеличились", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзНАТОЖозеп БоррельСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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