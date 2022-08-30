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Сийярто попросит Евросоюз перестать эскалировать конфликт на Украине - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813200608.html
Сийярто попросит Евросоюз перестать эскалировать конфликт на Украине
Сийярто попросит Евросоюз перестать эскалировать конфликт на Украине - РИА Новости, 30.08.2022
Сийярто попросит Евросоюз перестать эскалировать конфликт на Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании глав МИД ЕС попросит Европу прекратить действия,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:29
2022-08-30T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
венгрия
мид венгрии
петер сийярто
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании глав МИД ЕС попросит Европу прекратить действия, направленные на эскалацию украинского конфликта."Сегодня на заседании глав МИД стран ЕС я попрошу о том, чтобы мы наконец забыли предложения, которые влекут за собой опасность дальнейшей эскалации... и наконец сконцентрировались на установлении мира в Европе", - сказал Сийярто перед началом заседания. Трансляция велась в соцсетях.По его словам, если в ближайшее время не будет установлен мир, последствия конфликта станут еще трагичнее, потому что еще больше людей станут беженцами, в Европе наступит небывалый кризис и "вопрос энергоснабжения Европы станет еще серьезнее".РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html
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в мире, украина, евросоюз, венгрия, мид венгрии, петер сийярто, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Венгрия, МИД Венгрии, Петер Сийярто, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:29 30.08.2022 (обновлено: 16:41 30.08.2022)
 
Сийярто попросит Евросоюз перестать эскалировать конфликт на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто попросит Евросоюз перестать эскалировать конфликт на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании глав МИД ЕС попросит Европу прекратить действия, направленные на эскалацию украинского конфликта.
"Сегодня на заседании глав МИД стран ЕС я попрошу о том, чтобы мы наконец забыли предложения, которые влекут за собой опасность дальнейшей эскалации... и наконец сконцентрировались на установлении мира в Европе", - сказал Сийярто перед началом заседания. Трансляция велась в соцсетях.
По его словам, если в ближайшее время не будет установлен мир, последствия конфликта станут еще трагичнее, потому что еще больше людей станут беженцами, в Европе наступит небывалый кризис и "вопрос энергоснабжения Европы станет еще серьезнее".
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
08:00
Усиление евроинтеграции закончится разделом Европы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзВенгрияМИД ВенгрииПетер СийяртоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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