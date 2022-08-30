https://ria.ru/20220830/ukraina-1813200608.html

Сийярто попросит Евросоюз перестать эскалировать конфликт на Украине

Сийярто попросит Евросоюз перестать эскалировать конфликт на Украине - РИА Новости, 30.08.2022

Сийярто попросит Евросоюз перестать эскалировать конфликт на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании глав МИД ЕС попросит Европу прекратить действия,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:29

2022-08-30T16:29

2022-08-30T16:41

специальная военная операция на украине

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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании глав МИД ЕС попросит Европу прекратить действия, направленные на эскалацию украинского конфликта."Сегодня на заседании глав МИД стран ЕС я попрошу о том, чтобы мы наконец забыли предложения, которые влекут за собой опасность дальнейшей эскалации... и наконец сконцентрировались на установлении мира в Европе", - сказал Сийярто перед началом заседания. Трансляция велась в соцсетях.По его словам, если в ближайшее время не будет установлен мир, последствия конфликта станут еще трагичнее, потому что еще больше людей станут беженцами, в Европе наступит небывалый кризис и "вопрос энергоснабжения Европы станет еще серьезнее".РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, венгрия, мид венгрии, петер сийярто, ситуация в днр и лнр