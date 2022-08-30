16:29 30.08.2022 (обновлено: 16:41 30.08.2022)
Сийярто попросит Евросоюз перестать эскалировать конфликт на Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто попросит Евросоюз перестать эскалировать конфликт на Украине
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании глав МИД ЕС попросит Европу прекратить действия, направленные на эскалацию украинского конфликта.
"Сегодня на заседании глав МИД стран ЕС я попрошу о том, чтобы мы наконец забыли предложения, которые влекут за собой опасность дальнейшей эскалации... и наконец сконцентрировались на установлении мира в Европе", - сказал Сийярто перед началом заседания. Трансляция велась в соцсетях.
По его словам, если в ближайшее время не будет установлен мир, последствия конфликта станут еще трагичнее, потому что еще больше людей станут беженцами, в Европе наступит небывалый кризис и "вопрос энергоснабжения Европы станет еще серьезнее".
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.