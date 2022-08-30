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На Украине раскрыли кражу средств, предназначенных для украинских военных - РИА Новости, 30.08.2022
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На Украине раскрыли кражу средств, предназначенных для украинских военных
На Украине раскрыли кражу средств, предназначенных для украинских военных - РИА Новости, 30.08.2022
На Украине раскрыли кражу средств, предназначенных для украинских военных
Украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны Украины, которые завладели средствами ведомства на сумму 580 тысяч долларов при... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:38
2022-08-30T15:45
в мире
турция
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны Украины, которые завладели средствами ведомства на сумму 580 тысяч долларов при оформлении закупки военной амуниции для армии, сообщает во вторник нацполиция Украины."Представители министерства обороны Украины, выполняя поручения по закупке военной амуниции для вооруженных сил Украины, завладели средствами на сумму 580 тысяч долларов. Им сообщено о подозрении по статье "мошенничество"", - сообщает пресс-служба Нацполиции в Telegram-канале.В ведомстве сообщили, что среди подозреваемых три человека, в том числе и действующий адвокат минобороны Украины, которые организовали заключение договора между министерством и поставщиком военной амуниции из Турции на 16 миллионов евро.По информации правоохранителей, подозреваемые для завладения средствами убедили руководство турецкой компании заключить договор с "подконтрольным обществом" на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки на нужды украинской армии. Все трое подозреваемых соучредители бахрейнской компании, куда были зачислены 580 тысяч долларов. Во время обысков правоохранителями были изъяты документы, свыше 17 миллионов гривен (460 тысяч долларов) и 100 тысяч евро.
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812953345.html
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в мире, турция, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
В мире, Турция, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
14:38 30.08.2022 (обновлено: 15:45 30.08.2022)
 
На Украине раскрыли кражу средств, предназначенных для украинских военных

Нацполиция: в Минобороны Украины украли 580 тысяч долларов, предназначенные для армии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны Украины, которые завладели средствами ведомства на сумму 580 тысяч долларов при оформлении закупки военной амуниции для армии, сообщает во вторник нацполиция Украины.
"Представители министерства обороны Украины, выполняя поручения по закупке военной амуниции для вооруженных сил Украины, завладели средствами на сумму 580 тысяч долларов. Им сообщено о подозрении по статье "мошенничество"", - сообщает пресс-служба Нацполиции в Telegram-канале.
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В ведомстве сообщили, что среди подозреваемых три человека, в том числе и действующий адвокат минобороны Украины, которые организовали заключение договора между министерством и поставщиком военной амуниции из Турции на 16 миллионов евро.
По информации правоохранителей, подозреваемые для завладения средствами убедили руководство турецкой компании заключить договор с "подконтрольным обществом" на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки на нужды украинской армии. Все трое подозреваемых соучредители бахрейнской компании, куда были зачислены 580 тысяч долларов. Во время обысков правоохранителями были изъяты документы, свыше 17 миллионов гривен (460 тысяч долларов) и 100 тысяч евро.
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