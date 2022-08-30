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Косачев возложил ответственность за ситуацию на Украине на Запад - РИА Новости, 30.08.2022
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Косачев возложил ответственность за ситуацию на Украине на Запад
Косачев возложил ответственность за ситуацию на Украине на Запад - РИА Новости, 30.08.2022
Косачев возложил ответственность за ситуацию на Украине на Запад
Прямая ответственность за происходящее на Украине с точки зрения фатальных угроз миру - на западных покровителях страны, и если Киев не желают приводить в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:26
2022-08-30T13:26
в мире
украина
германия
франция
россия
константин косачев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Прямая ответственность за происходящее на Украине с точки зрения фатальных угроз миру - на западных покровителях страны, и если Киев не желают приводить в чувство с Запада, это приходится делать с Востока, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев."А ведь "всего-то" Германии и Франции как гарантам Минских соглашений надо было в свое время потребовать от Киева их безусловного выполнения, а не возлагать фарисейски всю ответственность на Москву", - отметил законодатель."А сейчас ведь "всего-то" США и их союзникам по НАТО достаточно "назвать лопату лопатой, а обстрелы ЗАЭС - безответственными провокациями Киева, и снять угрозу ядерной катастрофы в Европе", уверен он.Ничего из этого не было сделано ранее и не делается сейчас, подчеркнул Косачев. "Киев, злоупотребляя безнаказанностью, отвязался по полной. Все потрясения последнего времени можно было предотвратить или, как минимум, купировать, и ситуация была бы совершенно иной, мирной и безопасной для всех", - написал политик.По его словам, "прямая ответственность за происшедшее и продолжающее происходить на Украине с точки зрения фатальных угроз миру и безопасности - на западных покровителях Киева, безответственных и циничных". "И если Киев не желают приводить в чувство с западной стороны, это приходится делать с восточной. Иного не дано", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html
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в мире, украина, германия, франция, россия, константин косачев, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Германия, Франция, Россия, Константин Косачев, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:26 30.08.2022
 
Косачев возложил ответственность за ситуацию на Украине на Запад

Косачев: если Киев не желают приводить в чувство с Запада, это приходится делать с Востока

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Прямая ответственность за происходящее на Украине с точки зрения фатальных угроз миру - на западных покровителях страны, и если Киев не желают приводить в чувство с Запада, это приходится делать с Востока, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"А ведь "всего-то" Германии и Франции как гарантам Минских соглашений надо было в свое время потребовать от Киева их безусловного выполнения, а не возлагать фарисейски всю ответственность на Москву", - отметил законодатель.
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"А сейчас ведь "всего-то" США и их союзникам по НАТО достаточно "назвать лопату лопатой, а обстрелы ЗАЭС - безответственными провокациями Киева, и снять угрозу ядерной катастрофы в Европе", уверен он.
Ничего из этого не было сделано ранее и не делается сейчас, подчеркнул Косачев. "Киев, злоупотребляя безнаказанностью, отвязался по полной. Все потрясения последнего времени можно было предотвратить или, как минимум, купировать, и ситуация была бы совершенно иной, мирной и безопасной для всех", - написал политик.
По его словам, "прямая ответственность за происшедшее и продолжающее происходить на Украине с точки зрения фатальных угроз миру и безопасности - на западных покровителях Киева, безответственных и циничных". "И если Киев не желают приводить в чувство с западной стороны, это приходится делать с восточной. Иного не дано", - заключил сенатор.
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