https://ria.ru/20220830/ukraina-1813116278.html

Российская ПВО перехватила три украинские "Точки-У" и 44 снаряда HIMARS

Российская ПВО перехватила три украинские "Точки-У" и 44 снаряда HIMARS - РИА Новости, 30.08.2022

Российская ПВО перехватила три украинские "Точки-У" и 44 снаряда HIMARS

Российскими средствами противовоздушной обороны перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У", а также 53 снаряда реактивных систем... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:10

2022-08-30T13:10

2022-08-30T16:32

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

херсон

новая каховка

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российскими средствами противовоздушной обороны перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У", а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районах города Херсон, Новой Каховки Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У", а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В том числе: 44 – HIMARS, пять - "Ольха" и четыре –"Ураган"", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

херсон

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, херсон, новая каховка, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)