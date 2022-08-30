https://ria.ru/20220830/ukraina-1813116278.html
Российская ПВО перехватила три украинские "Точки-У" и 44 снаряда HIMARS
Российская ПВО перехватила три украинские "Точки-У" и 44 снаряда HIMARS - РИА Новости, 30.08.2022
Российская ПВО перехватила три украинские "Точки-У" и 44 снаряда HIMARS
Российскими средствами противовоздушной обороны перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У", а также 53 снаряда реактивных систем... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:10
2022-08-30T13:10
2022-08-30T16:32
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
херсон
новая каховка
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российскими средствами противовоздушной обороны перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У", а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районах города Херсон, Новой Каховки Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У", а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В том числе: 44 – HIMARS, пять - "Ольха" и четыре –"Ураган"", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
херсон
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, херсон, новая каховка, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Херсон, Новая Каховка, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:10 30.08.2022 (обновлено: 16:32 30.08.2022)
Российская ПВО перехватила три украинские "Точки-У" и 44 снаряда HIMARS
Минобороны России сообщило о перехвате трех украинских "Точек-У" и 44 снарядов HIMARS