https://ria.ru/20220830/ukraina-1813114866.html
ВС России за сутки уничтожили более 1,2 тысячи украинских военных
ВС России за сутки уничтожили более 1,2 тысячи украинских военных - РИА Новости, 30.08.2022
ВС России за сутки уничтожили более 1,2 тысячи украинских военных
В результате разгрома войск Украины на Николаево-Криворожском и других направлениях уничтожено за сутки более 1200 боевиков, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:04
2022-08-30T13:04
2022-08-30T17:17
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В результате разгрома войск Украины на Николаево-Криворожском и других направлениях уничтожено за сутки более 1200 боевиков, сообщили во вторник в Минобороны России."Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:04 30.08.2022 (обновлено: 17:17 30.08.2022)
ВС России за сутки уничтожили более 1,2 тысячи украинских военных
Минобороны России сообщило об уничтожении более 1,2 тысячи украинских военных за сутки