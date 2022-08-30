https://ria.ru/20220830/ukraina-1813114866.html

ВС России за сутки уничтожили более 1,2 тысячи украинских военных

ВС России за сутки уничтожили более 1,2 тысячи украинских военных - РИА Новости, 30.08.2022

ВС России за сутки уничтожили более 1,2 тысячи украинских военных

В результате разгрома войск Украины на Николаево-Криворожском и других направлениях уничтожено за сутки более 1200 боевиков, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:04

2022-08-30T13:04

2022-08-30T17:17

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В результате разгрома войск Украины на Николаево-Криворожском и других направлениях уничтожено за сутки более 1200 боевиков, сообщили во вторник в Минобороны России."Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих", — сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)