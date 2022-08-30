https://ria.ru/20220830/ukraina-1813074178.html

Украинские войска оборудуют позиции в жилом секторе Николаева

Украинские войска оборудуют позиции в жилом секторе Николаева - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские войска оборудуют позиции в жилом секторе Николаева

Украинские войска оборудуют в Николаеве позиции непосредственно в жилом секторе рядом с многоквартирными домами и объектами гражданской инфраструктуры, следует... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:44

2022-08-30T10:44

2022-08-30T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg

ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска оборудуют в Николаеве позиции непосредственно в жилом секторе рядом с многоквартирными домами и объектами гражданской инфраструктуры, следует из снятых горожанами фото и видеокадров, которые предоставил РИА Новости житель Донецка Сергей Лебедев.Расположение домов, трамвайных путей и других объектов совпадает с другими кадрами этих районов Николаева, снятых ранее и имеющихся в открытом доступе. Лебедев сообщил, что фото и видео присылают ему украинцы, живущие в Николаеве."Город Николаев готовят к обороне, насколько это серьезно или сильно, можете судить сами… На первом фото видим окопы, которые непосредственно вблизи жилых домов выкопали войска – украинские солдаты. Это улица Космонавтов, дом 102. Следующее фото – мы видим песчаный дзот, который сделан непосредственно на заправке, находящейся в черте города, это тоже улица Космонавтов, пересечение с Херсонским шоссе", - рассказал Лебедев.На других кадрах видны укрепленные позиции на других улицах Николаева – точно так же рядом с жилыми домами. В частности, на Богоявленском проспекте видны оборудованные огневые позиции, укрытые маскировочной сеткой, укрепления из мешков с песком, противотанковые ежи.Лебедев также показал видео последствий российского удара по штабу 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск – на кадрах видно, что все разрушения от точного попадания российской ракеты произошли внутри огороженной забором воинской части.

https://ria.ru/20220829/blagodatnoe-1812796926.html

николаев (украина)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаев (украина), украина, вооруженные силы украины