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Украинские войска оборудуют позиции в жилом секторе Николаева
Украинские войска оборудуют позиции в жилом секторе Николаева - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские войска оборудуют позиции в жилом секторе Николаева
Украинские войска оборудуют в Николаеве позиции непосредственно в жилом секторе рядом с многоквартирными домами и объектами гражданской инфраструктуры, следует... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:44
2022-08-30T10:44
2022-08-30T11:04
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска оборудуют в Николаеве позиции непосредственно в жилом секторе рядом с многоквартирными домами и объектами гражданской инфраструктуры, следует из снятых горожанами фото и видеокадров, которые предоставил РИА Новости житель Донецка Сергей Лебедев.Расположение домов, трамвайных путей и других объектов совпадает с другими кадрами этих районов Николаева, снятых ранее и имеющихся в открытом доступе. Лебедев сообщил, что фото и видео присылают ему украинцы, живущие в Николаеве."Город Николаев готовят к обороне, насколько это серьезно или сильно, можете судить сами… На первом фото видим окопы, которые непосредственно вблизи жилых домов выкопали войска – украинские солдаты. Это улица Космонавтов, дом 102. Следующее фото – мы видим песчаный дзот, который сделан непосредственно на заправке, находящейся в черте города, это тоже улица Космонавтов, пересечение с Херсонским шоссе", - рассказал Лебедев.На других кадрах видны укрепленные позиции на других улицах Николаева – точно так же рядом с жилыми домами. В частности, на Богоявленском проспекте видны оборудованные огневые позиции, укрытые маскировочной сеткой, укрепления из мешков с песком, противотанковые ежи.Лебедев также показал видео последствий российского удара по штабу 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск – на кадрах видно, что все разрушения от точного попадания российской ракеты произошли внутри огороженной забором воинской части.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Вооруженные силы Украины
10:44 30.08.2022 (обновлено: 11:04 30.08.2022)
Украинские войска оборудуют позиции в жилом секторе Николаева
Житель Донецка снял на видео, как ВСУ оборудуют позиции в жилом секторе Николаева
ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска оборудуют в Николаеве позиции непосредственно в жилом секторе рядом с многоквартирными домами и объектами гражданской инфраструктуры, следует из снятых горожанами фото и видеокадров, которые предоставил РИА Новости житель Донецка Сергей Лебедев.
Расположение домов, трамвайных путей и других объектов совпадает с другими кадрами этих районов Николаева
, снятых ранее и имеющихся в открытом доступе. Лебедев сообщил, что фото и видео присылают ему украинцы, живущие в Николаеве.
"Город Николаев готовят к обороне, насколько это серьезно или сильно, можете судить сами… На первом фото видим окопы, которые непосредственно вблизи жилых домов выкопали войска – украинские солдаты. Это улица Космонавтов, дом 102. Следующее фото – мы видим песчаный дзот, который сделан непосредственно на заправке, находящейся в черте города, это тоже улица Космонавтов, пересечение с Херсонским шоссе", - рассказал Лебедев.
На других кадрах видны укрепленные позиции на других улицах Николаева – точно так же рядом с жилыми домами. В частности, на Богоявленском проспекте видны оборудованные огневые позиции, укрытые маскировочной сеткой, укрепления из мешков с песком, противотанковые ежи.
Лебедев также показал видео последствий российского удара по штабу 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск – на кадрах видно, что все разрушения от точного попадания российской ракеты произошли внутри огороженной забором воинской части.