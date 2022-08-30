В Люксембурге посетовали, что Украина продолжает доминировать в повестке ЕС
Глава минобороны Люксембурга посетовал, что Украина продолжает доминировать в повестке ЕС
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава министерства обороны Люксембурга Франсуа Бош перед началом в Праге неформальной встречи министров обороны стран ЕС посетовал, что Украина "продолжает доминировать в повестке" европейских встреч, а также выразил мнение, что общие меры ЕС по оказанию помощи Украине "возможно, не являются наилучшими и самыми быстрыми".
Во вторник в Праге проходят неформальные встречи глав минобороны и МИД стран ЕС. На повестке заседаний - ситуация на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"К сожалению, Украина продолжает доминировать в нашей повестке. Для нас важно сегодня обсудить, как с военной точки зрения наиболее быстро и гибко помочь Украине. Мы будем обсуждать как общеевропейские шаги (такие, как тренировочная миссия), так и меры на двустороннем уровне", - сказал Бош.
Министр также выразил мнение, что общеевропейские меры "возможно не являются наиболее быстрым способом оказания помощи Украине". "Но, конечно, нам надо все это обсудить", - заключил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".