Боррель констатировал, что ситуация на Украине "не улучшается"
Глава евродипломатии Боррель заявил, что ситуация на Украине остается очень плохой
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Праге неформальной встречи глав минобороны стран союза заявил, что ситуация на Украине "не улучшается, обстановка на ЗАЭС очень опасная".
"Сегодня мы продолжим обсуждать ситуацию на Украине, которая, к несчастью, не улучшается… Ситуация на Запорожской АЭС очень опасная. То есть, ситуация на земле продолжает оставаться очень плохой", - констатировал он. При этом Боррель вновь подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, включая военную.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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