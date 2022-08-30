https://ria.ru/20220830/ukraina-1813068050.html

Боррель констатировал, что ситуация на Украине "не улучшается"

Боррель констатировал, что ситуация на Украине "не улучшается" - РИА Новости, 30.08.2022

Боррель констатировал, что ситуация на Украине "не улучшается"

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Праге неформальной встречи глав минобороны стран союза заявил, что... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:15

2022-08-30T10:15

2022-08-30T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

запорожская аэс

россия

жозеп боррель

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Праге неформальной встречи глав минобороны стран союза заявил, что ситуация на Украине "не улучшается, обстановка на ЗАЭС очень опасная"."Сегодня мы продолжим обсуждать ситуацию на Украине, которая, к несчастью, не улучшается… Ситуация на Запорожской АЭС очень опасная. То есть, ситуация на земле продолжает оставаться очень плохой", - констатировал он. При этом Боррель вновь подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, включая военную.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220827/zapad-1812327613.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, запорожская аэс, россия, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр