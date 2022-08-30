Рейтинг@Mail.ru
Боррель констатировал, что ситуация на Украине "не улучшается" - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813068050.html
Боррель констатировал, что ситуация на Украине "не улучшается"
Боррель констатировал, что ситуация на Украине "не улучшается" - РИА Новости, 30.08.2022
Боррель констатировал, что ситуация на Украине "не улучшается"
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Праге неформальной встречи глав минобороны стран союза заявил, что... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:15
2022-08-30T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
запорожская аэс
россия
жозеп боррель
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211251_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_17798cec4315f4c4c5a1eb99ff01e37b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Праге неформальной встречи глав минобороны стран союза заявил, что ситуация на Украине "не улучшается, обстановка на ЗАЭС очень опасная"."Сегодня мы продолжим обсуждать ситуацию на Украине, которая, к несчастью, не улучшается… Ситуация на Запорожской АЭС очень опасная. То есть, ситуация на земле продолжает оставаться очень плохой", - констатировал он. При этом Боррель вновь подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, включая военную.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220827/zapad-1812327613.html
https://ria.ru/20220826/aes-1812168776.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36bdce2f2b1017ba45431e4d89034d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, запорожская аэс, россия, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Запорожская АЭС, Россия, Жозеп Боррель, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:15 30.08.2022
 
Боррель констатировал, что ситуация на Украине "не улучшается"

Глава евродипломатии Боррель заявил, что ситуация на Украине остается очень плохой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Праге неформальной встречи глав минобороны стран союза заявил, что ситуация на Украине "не улучшается, обстановка на ЗАЭС очень опасная".
"Сегодня мы продолжим обсуждать ситуацию на Украине, которая, к несчастью, не улучшается… Ситуация на Запорожской АЭС очень опасная. То есть, ситуация на земле продолжает оставаться очень плохой", - констатировал он. При этом Боррель вновь подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, включая военную.
Посетители в парке Королевского садоводческого общества в Уисли в Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 08:00
Горячее лето сменит веселая осень — Запад не может изменить ход событий
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 08:00
На Запорожскую АЭС едут ревизоры: чем это грозит Украине и Западу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзЗапорожская АЭСРоссияЖозеп БоррельСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала