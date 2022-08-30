https://ria.ru/20220830/ugrozy-1813046478.html
В Харьковской области рассказали об угрозах Киева расправиться с учителями
В Харьковской области рассказали об угрозах Киева расправиться с учителями - РИА Новости, 30.08.2022
В Харьковской области рассказали об угрозах Киева расправиться с учителями
Часть школьных учителей в Харьковской области из-за угроз расправы и преследования со стороны киевского режима побоялись выйти на свои рабочие места к 1... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T03:12
2022-08-30T03:12
2022-08-30T05:16
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ВОЛЧАНСК (Харьковская обл.), 30 авг – РИА Новости. Часть школьных учителей в Харьковской области из-за угроз расправы и преследования со стороны киевского режима побоялись выйти на свои рабочие места к 1 сентября, сообщила РИА Новости начальник отдела образования администрации Волчанского района Вера Сороковая.Она добавила, что угрозы с украинской стороны поступали учителям не только через соцсети, но и со страниц официальных киевских СМИ. Люди боялись устраиваться не только на административные должности, но и рядовыми учителями, сообщила Сороковая.Вместе с тем, по ее словам, за два последних месяца удалось найти новые кадры."Люди приходили сами на работу и говорили: "Это наши дети, и мы будем их учить". Образовались новые дружные коллективы", - поделилась Сороковая.В настоящее время на освобожденной территории Харьковской области готовятся к открытию 68 учебных учреждений, которые 1 сентября откроют свои двери для 16 тысяч детей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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03:12 30.08.2022 (обновлено: 05:16 30.08.2022)
В Харьковской области рассказали об угрозах Киева расправиться с учителями
Чиновница из Харьковской области Сороковая заявила, что Киев угрожает расправой учителям
ВОЛЧАНСК (Харьковская обл.), 30 авг – РИА Новости. Часть школьных учителей в Харьковской области из-за угроз расправы и преследования со стороны киевского режима побоялись выйти на свои рабочие места к 1 сентября, сообщила РИА Новости начальник отдела образования администрации Волчанского района Вера Сороковая.
"С той стороны запугивают: придут украинцы, и тогда вам светит от 15 до 20 лет тюрьмы, и тогда с вами будет совершенно другой разговор... В результате этого многие отказались от работы, пришлось искать других учителей", - рассказала начальник отдела образования.
Она добавила, что угрозы с украинской стороны поступали учителям не только через соцсети, но и со страниц официальных киевских СМИ. Люди боялись устраиваться не только на административные должности, но и рядовыми учителями, сообщила Сороковая.
Вместе с тем, по ее словам, за два последних месяца удалось найти новые кадры.
"Люди приходили сами на работу и говорили: "Это наши дети, и мы будем их учить". Образовались новые дружные коллективы", - поделилась Сороковая.
В настоящее время на освобожденной территории Харьковской области
готовятся к открытию 68 учебных учреждений, которые 1 сентября откроют свои двери для 16 тысяч детей.