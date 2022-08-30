https://ria.ru/20220830/ugrozy-1813046478.html

В Харьковской области рассказали об угрозах Киева расправиться с учителями

В Харьковской области рассказали об угрозах Киева расправиться с учителями - РИА Новости, 30.08.2022

В Харьковской области рассказали об угрозах Киева расправиться с учителями

Часть школьных учителей в Харьковской области из-за угроз расправы и преследования со стороны киевского режима побоялись выйти на свои рабочие места к 1... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T03:12

2022-08-30T03:12

2022-08-30T05:16

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102837/58/1028375892_0:405:2334:1718_1920x0_80_0_0_25c210e4f7c4db31a72add9c347ccaf6.jpg

ВОЛЧАНСК (Харьковская обл.), 30 авг – РИА Новости. Часть школьных учителей в Харьковской области из-за угроз расправы и преследования со стороны киевского режима побоялись выйти на свои рабочие места к 1 сентября, сообщила РИА Новости начальник отдела образования администрации Волчанского района Вера Сороковая.Она добавила, что угрозы с украинской стороны поступали учителям не только через соцсети, но и со страниц официальных киевских СМИ. Люди боялись устраиваться не только на административные должности, но и рядовыми учителями, сообщила Сороковая.Вместе с тем, по ее словам, за два последних месяца удалось найти новые кадры."Люди приходили сами на работу и говорили: "Это наши дети, и мы будем их учить". Образовались новые дружные коллективы", - поделилась Сороковая.В настоящее время на освобожденной территории Харьковской области готовятся к открытию 68 учебных учреждений, которые 1 сентября откроют свои двери для 16 тысяч детей.

https://ria.ru/20220829/shkoly-1812989184.html

харьковская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, харьковская область, украина, россия