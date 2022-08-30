https://ria.ru/20220830/uchitelya-1813048534.html

В Запорожской области ждут 500 учителей из России

В Запорожской области ждут 500 учителей из России - РИА Новости, 30.08.2022

В Запорожской области ждут 500 учителей из России

Власти Запорожской области ждут к началу нового учебного года 500 учителей из российских регионов, рассказала директор департамента образования и науки... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T05:03

2022-08-30T05:03

2022-08-30T05:03

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области ждут к началу нового учебного года 500 учителей из российских регионов, рассказала директор департамента образования и науки администрации области Елена Шапурова.По ее словам, 1 сентября в школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников 1-11 классов.Она отметила, что местные учителя также прошли переподготовку."Все учителя истории прошли переподготовку в Крыму. Системы одинаковые, только подход к преподаванию истории и географии несколько иной. Были пробелы в русском языке и литературе", - пояснила Шапурова.

https://ria.ru/20220830/ugrozy-1813046478.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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