https://ria.ru/20220830/uchitelya-1813048534.html
В Запорожской области ждут 500 учителей из России
В Запорожской области ждут 500 учителей из России - РИА Новости, 30.08.2022
В Запорожской области ждут 500 учителей из России
Власти Запорожской области ждут к началу нового учебного года 500 учителей из российских регионов, рассказала директор департамента образования и науки... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T05:03
2022-08-30T05:03
2022-08-30T05:03
запорожская область
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области ждут к началу нового учебного года 500 учителей из российских регионов, рассказала директор департамента образования и науки администрации области Елена Шапурова.По ее словам, 1 сентября в школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников 1-11 классов.Она отметила, что местные учителя также прошли переподготовку."Все учителя истории прошли переподготовку в Крыму. Системы одинаковые, только подход к преподаванию истории и географии несколько иной. Были пробелы в русском языке и литературе", - пояснила Шапурова.
https://ria.ru/20220830/ugrozy-1813046478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, в мире
Запорожская область, В мире
В Запорожской области ждут 500 учителей из России
Власти Запорожской области ждут к началу учебного года 500 учителей из российских регионов
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области ждут к началу нового учебного года 500 учителей из российских регионов, рассказала директор департамента образования и науки администрации области Елена Шапурова.
По ее словам, 1 сентября в школы Запорожской области
пойдут 37 тысяч учеников 1-11 классов.
"Школы укомплектованы учителями более чем на 50%. Мы ждем учителей из России, они приедут 31 числа. Есть письменная договоренность с регионами-шефами из Российской Федерации. Мы просили 500 учителей, из них 250 - начальной школы", - подчеркнула глава департамента.
Она отметила, что местные учителя также прошли переподготовку.
"Все учителя истории прошли переподготовку в Крыму. Системы одинаковые, только подход к преподаванию истории и географии несколько иной. Были пробелы в русском языке и литературе", - пояснила Шапурова.