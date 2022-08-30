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В Запорожской области ждут 500 учителей из России - РИА Новости, 30.08.2022
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В Запорожской области ждут 500 учителей из России
В Запорожской области ждут 500 учителей из России - РИА Новости, 30.08.2022
В Запорожской области ждут 500 учителей из России
Власти Запорожской области ждут к началу нового учебного года 500 учителей из российских регионов, рассказала директор департамента образования и науки... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T05:03
2022-08-30T05:03
запорожская область
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области ждут к началу нового учебного года 500 учителей из российских регионов, рассказала директор департамента образования и науки администрации области Елена Шапурова.По ее словам, 1 сентября в школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников 1-11 классов.Она отметила, что местные учителя также прошли переподготовку."Все учителя истории прошли переподготовку в Крыму. Системы одинаковые, только подход к преподаванию истории и географии несколько иной. Были пробелы в русском языке и литературе", - пояснила Шапурова.
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запорожская область, в мире
Запорожская область, В мире
05:03 30.08.2022
 
В Запорожской области ждут 500 учителей из России

Власти Запорожской области ждут к началу учебного года 500 учителей из российских регионов

© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Depositphotos / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области ждут к началу нового учебного года 500 учителей из российских регионов, рассказала директор департамента образования и науки администрации области Елена Шапурова.
По ее словам, 1 сентября в школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников 1-11 классов.
"Школы укомплектованы учителями более чем на 50%. Мы ждем учителей из России, они приедут 31 числа. Есть письменная договоренность с регионами-шефами из Российской Федерации. Мы просили 500 учителей, из них 250 - начальной школы", - подчеркнула глава департамента.
Она отметила, что местные учителя также прошли переподготовку.
"Все учителя истории прошли переподготовку в Крыму. Системы одинаковые, только подход к преподаванию истории и географии несколько иной. Были пробелы в русском языке и литературе", - пояснила Шапурова.
Диктант - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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