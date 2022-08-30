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В Тюменской области реставрируют 71 объект культурного наследия

В Тюменской области реставрируют 71 объект культурного наследия - РИА Новости, 30.08.2022

В Тюменской области реставрируют 71 объект культурного наследия

Работы по сохранению 71 объекта культурного наследия запланированы в Тюменской области на 2022 год, часть из них реставрируются за счет бюджетных средств, еще... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T22:08

2022-08-30T22:08

2022-08-30T22:08

тюменская область

тюменская область

тюмень

тобольск

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ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Работы по сохранению 71 объекта культурного наследия запланированы в Тюменской области на 2022 год, часть из них реставрируются за счет бюджетных средств, еще несколько с привлечением частных инвестиций.Работа по некоторым объектам продолжается с 2020-2021 годов. В отношении 42 из 71 памятников архитектуры разрабатываются проекты ремонтно-реставрационных работ."В Тюменской области на 2022 год запланированы работы по сохранению 71 объекта культурного наследия. За счет бюджетных средств реставрация ведется на 5 объектах в Тюмени и Ишиме. За счет частных средств реставрируют 12 объектов в Тобольске, Тюмени, селе Суерка Упоровского района. За счет средств областного и местного бюджетов запланированы противоаварийные работы на 9 объектах в Тобольске, селе Южно-Плетнево Омутинского района", - сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Отмечается, что еще по трем объектам в наименованиях закрепят имя инициатора их строительства Андрея Текутьева. Также запланировано создание ЗD–модели наличников дома, в котором в 1919 году находилась штаб-квартира Василия Блюхера в Тюмени.

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тюменская область, тюмень, тобольск