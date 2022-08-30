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Twitch оштрафовали на три миллиона рублей за интервью с Арестовичем - РИА Новости, 30.08.2022
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Twitch оштрафовали на три миллиона рублей за интервью с Арестовичем
Twitch оштрафовали на три миллиона рублей за интервью с Арестовичем - РИА Новости, 30.08.2022
Twitch оштрафовали на три миллиона рублей за интервью с Арестовичем
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей сервис прямых трансляций Twitch за отказ удалить интервью с украинским политиком Алексеем РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:16
2022-08-30T11:16
происшествия
москва
россия
алексей арестович
украина
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей сервис прямых трансляций Twitch за отказ удалить интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол составлен за фейки о спецоперации, проводимой российской армией на Украине, причем для сервиса он уже не первый.Кроме того, в ходе заседания во вторник в суд поступил еще один протокол, уже третий, составленный в отношении Twitch. В суде подробности пока не уточнили.
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происшествия, москва, россия, алексей арестович , украина
Происшествия, Москва, Россия, Алексей Арестович , Украина
11:16 30.08.2022
 
Twitch оштрафовали на три миллиона рублей за интервью с Арестовичем

Суд оштрафовал Twitch на три миллиона рублей за отказ удалить интервью с Арестовичем

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей сервис прямых трансляций Twitch за отказ удалить интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
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Кроме того, в ходе заседания во вторник в суд поступил еще один протокол, уже третий, составленный в отношении Twitch. В суде подробности пока не уточнили.
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