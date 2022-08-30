https://ria.ru/20220830/twitch-1813084526.html

Twitch оштрафовали на три миллиона рублей за интервью с Арестовичем

Twitch оштрафовали на три миллиона рублей за интервью с Арестовичем - РИА Новости, 30.08.2022

Twitch оштрафовали на три миллиона рублей за интервью с Арестовичем

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей сервис прямых трансляций Twitch за отказ удалить интервью с украинским политиком Алексеем РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:16

2022-08-30T11:16

2022-08-30T11:16

происшествия

москва

россия

алексей арестович

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей сервис прямых трансляций Twitch за отказ удалить интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол составлен за фейки о спецоперации, проводимой российской армией на Украине, причем для сервиса он уже не первый.Кроме того, в ходе заседания во вторник в суд поступил еще один протокол, уже третий, составленный в отношении Twitch. В суде подробности пока не уточнили.

https://ria.ru/20220819/rkn-1810790214.html

https://ria.ru/20220824/feyki-1811878953.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, алексей арестович , украина