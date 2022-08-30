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Туроператоры сообщили, насколько подорожали путевки за рубеж - РИА Новости, 30.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220830/tury-1813120162.html
Туроператоры сообщили, насколько подорожали путевки за рубеж
Туроператоры сообщили, насколько подорожали путевки за рубеж - РИА Новости, 30.08.2022
Туроператоры сообщили, насколько подорожали путевки за рубеж
Стоимость путевок за границу из-за "авиационной блокады" выросла на 50-70 процентов, перелет на некоторых направлениях подорожал в два раза, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:43
2022-08-30T16:43
туризм
туризм
россия
куба
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
azur air
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Стоимость путевок за границу из-за "авиационной блокады" выросла на 50-70 процентов, перелет на некоторых направлениях подорожал в два раза, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.По его словам, главная проблема в том, что авиакомпании, работающие с туроператорами, лишились 40 процентов флота. А те лайнеры, что остались, эксплуатируются с осторожностью и в основном по России. "Это для внутреннего туризма сыграло на руку, но на международном рынке ситуация выглядит гораздо хуже. Сегодня авиакомпании AZUR Air, Nordwind, iFly используют всего по паре-тройке самолетов на международных направлениях", – сказал Мурадян.Эксперт уточнил, что все это привело к переформатированию бизнес-модели туроператоров: в частности, к взаимодействию с регулярными авиакомпаниями. Так что стоимость перелета выросла в среднем на 60-100 процентов. "А туры, в свою очередь, подорожали на 50-70 процентов", – добавил он.В "Интуристе" подтвердили, что сокращение флота отразилось на путевках. "Стало меньше городов вылета по массовым выездным направлениям, таким как Анталья, например. Нет возможности отправлять туристов прямыми рейсами в страны Карибского бассейна – на Кубу, в Доминикану, Мексику", – пояснили в компании.Вице-президент АТОР отметил, что ситуация постепенно восстанавливается. "Авиакомпании все больше начинают летать в страны, которые не прерывали авиасообщение с Россией. Предполагается, что Nordwind начнет с 1 октября программу на Кубу. Это будут первые рейсы с марта 2022 года. AZUR Air анонсировал рейсы в ОАЭ и на Мальдивы. Это значит, что у них сохранился дальнемагистральный флот", – сказал он.При этом, считает Мурадян, полного восстановления не произойдет из-за "авиационной блокады" и проблем с запчастями. "Часть зимних программ удастся восстановить: большие надежды туротрасль возлагает на Таиланд с рейсами "Аэрофлота", – уточнил он.По словам Мурадяна, если тайские власти разрешат российские чартеры, это снимет нагрузку с Ближнего Востока, который пока выглядит как единственное массовое направление.
https://ria.ru/20220826/maldivy-1812334141.html
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https://ria.ru/20220830/gretsiya-1813073083.html
россия
куба
анталья (провинция)
таиланд
доминикана
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туризм, россия, куба, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), azur air, ifly, таиланд, аэрофлот, новости - туризм, туристы, доминикана, венесуэла, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Россия, Куба, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Azur Air, iFly, Таиланд, Аэрофлот, Новости - Туризм, туристы, Доминикана, Венесуэла, куда можно лететь, Отдых на море
16:43 30.08.2022
 
Туроператоры сообщили, насколько подорожали путевки за рубеж

АТОР: стоимость путевок за границу из-за "авиационной блокады" выросла на 50-70 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту
Пассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Стоимость путевок за границу из-за "авиационной блокады" выросла на 50-70 процентов, перелет на некоторых направлениях подорожал в два раза, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
По его словам, главная проблема в том, что авиакомпании, работающие с туроператорами, лишились 40 процентов флота. А те лайнеры, что остались, эксплуатируются с осторожностью и в основном по России.
"Это для внутреннего туризма сыграло на руку, но на международном рынке ситуация выглядит гораздо хуже. Сегодня авиакомпании AZUR Air, Nordwind, iFly используют всего по паре-тройке самолетов на международных направлениях", – сказал Мурадян.
Эксперт уточнил, что все это привело к переформатированию бизнес-модели туроператоров: в частности, к взаимодействию с регулярными авиакомпаниями. Так что стоимость перелета выросла в среднем на 60-100 процентов. "А туры, в свою очередь, подорожали на 50-70 процентов", – добавил он.
В "Интуристе" подтвердили, что сокращение флота отразилось на путевках. "Стало меньше городов вылета по массовым выездным направлениям, таким как Анталья, например. Нет возможности отправлять туристов прямыми рейсами в страны Карибского бассейна – на Кубу, в Доминикану, Мексику", – пояснили в компании.
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Вице-президент АТОР отметил, что ситуация постепенно восстанавливается. "Авиакомпании все больше начинают летать в страны, которые не прерывали авиасообщение с Россией. Предполагается, что Nordwind начнет с 1 октября программу на Кубу. Это будут первые рейсы с марта 2022 года. AZUR Air анонсировал рейсы в ОАЭ и на Мальдивы. Это значит, что у них сохранился дальнемагистральный флот", – сказал он.
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При этом, считает Мурадян, полного восстановления не произойдет из-за "авиационной блокады" и проблем с запчастями. "Часть зимних программ удастся восстановить: большие надежды туротрасль возлагает на Таиланд с рейсами "Аэрофлота", – уточнил он.
По словам Мурадяна, если тайские власти разрешат российские чартеры, это снимет нагрузку с Ближнего Востока, который пока выглядит как единственное массовое направление.
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