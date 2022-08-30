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Турцию не волнует отказ США продать Анкаре F-35, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.08.2022
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Турцию не волнует отказ США продать Анкаре F-35, заявил Эрдоган
Турцию не волнует отказ США продать Анкаре F-35, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.08.2022
Турцию не волнует отказ США продать Анкаре F-35, заявил Эрдоган
Турцию не волнует отказ США продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T21:40
2022-08-30T21:40
в мире
сша
анкара (провинция)
конгресс сша
f-35
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АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Турцию не волнует отказ США продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем, заявил президент страны Тайип Эрдоган.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Нас не волнует, что они не дают нам F-35 или реагируют на оборонные системы, которые мы покупаем. Мы способны производить любой продукт, в котором нам отказано", - приводит слова Эрдогана портал Haberler.
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в мире, сша, анкара (провинция), конгресс сша, f-35
В мире, США, Анкара (провинция), Конгресс США, F-35
21:40 30.08.2022
 
Турцию не волнует отказ США продать Анкаре F-35, заявил Эрдоган

Президент Турции Эрдоган: Анкару не волнует отказ США продать истребители F-35

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian SullivanИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian Sullivan
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
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АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Турцию не волнует отказ США продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"Нас не волнует, что они не дают нам F-35 или реагируют на оборонные системы, которые мы покупаем. Мы способны производить любой продукт, в котором нам отказано", - приводит слова Эрдогана портал Haberler.
Турецкий военный с флагом на территории Сирии - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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В миреСШААнкара (провинция)Конгресс СШАF-35
 
 
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