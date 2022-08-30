https://ria.ru/20220830/turtsiya-1813278974.html

Турцию не волнует отказ США продать Анкаре F-35, заявил Эрдоган

Турцию не волнует отказ США продать Анкаре F-35, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.08.2022

Турцию не волнует отказ США продать Анкаре F-35, заявил Эрдоган

Турцию не волнует отказ США продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T21:40

2022-08-30T21:40

2022-08-30T21:40

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сша

анкара (провинция)

конгресс сша

f-35

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АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Турцию не волнует отказ США продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем, заявил президент страны Тайип Эрдоган.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Нас не волнует, что они не дают нам F-35 или реагируют на оборонные системы, которые мы покупаем. Мы способны производить любой продукт, в котором нам отказано", - приводит слова Эрдогана портал Haberler.

https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789869637.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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Ангелина Орехова

в мире, сша, анкара (провинция), конгресс сша, f-35