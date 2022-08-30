07:31 30.08.2022 (обновлено: 07:34 30.08.2022)
Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС
Глава МИД Турции Чавушоглу: благодаря диалогу с Россией эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара, возможно, поддерживает Киев больше, чем многие союзники по НАТО.
"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Возможно, мы поддерживаем Украину больше, чем многие союзники по НАТО. Но мы также ведем диалог с Россией, и этот диалог приносит свои плоды. Поэтому мы уже дважды сводили их вместе, и это зерновое соглашение сработало", - приводит слова Чавушоглу газета Star.
"Эксперты снова едут в регион. И в то же время мы пытаемся обеспечить здесь гарантии безопасности", - подчеркнул он.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.