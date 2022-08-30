https://ria.ru/20220830/turtsiya-1813052821.html

Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС

Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 30.08.2022

Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара, возможно, поддерживает Киев больше, чем многие союзники по НАТО. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T07:31

2022-08-30T07:31

2022-08-30T07:34

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украина

россия

турция

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АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара, возможно, поддерживает Киев больше, чем многие союзники по НАТО.По его словам, Турция свела главу Международного агентства по атомной энергии с российской стороной в Стамбуле благодаря диалогу, налаженному с Украиной и Россией, эксперты посетят Запорожскую АЭС (ЗАЭС)."Эксперты снова едут в регион. И в то же время мы пытаемся обеспечить здесь гарантии безопасности", - подчеркнул он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/zaes-1813029723.html

украина

россия

турция

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, турция, запорожская аэс