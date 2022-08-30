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Разведчик рассказал, как Байден попал впросак из-за доклада ЦРУ по Украине - РИА Новости, 30.08.2022
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Разведчик рассказал, как Байден попал впросак из-за доклада ЦРУ по Украине
Разведчик рассказал, как Байден попал впросак из-за доклада ЦРУ по Украине - РИА Новости, 30.08.2022
Разведчик рассказал, как Байден попал впросак из-за доклада ЦРУ по Украине
Руководство ЦРУ не предоставляет президенту США Джо Байдену корректные данные о ситуации по Украине, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T21:02
2022-08-30T22:19
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
украина
сша
джо байден
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Руководство ЦРУ не предоставляет президенту США Джо Байдену корректные данные о ситуации по Украине, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала Judging Freedom."Высшее руководство ЦРУ участвует в принятии важнейших государственных решений и заинтересовано в карьере, а значит его главная задача делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает", — заметил разведчик.Риттер подчеркнул, что именно руководящее звено ЦРУ оказывает давление на тех сотрудников, которые отвечают за сбор информации и составление отчетов, которые бы отражали реальное положение дел.Он предположил, что из-за докладов спецслужб вряд ли Байден осознает, что его помощь Киеву не способна кардинально изменить ситуацию и приведет лишь к ненужному кровопролитию.Офицер заключил, что ЦРУ — это насквозь коррумпированная государственная структура, в том числе в интеллектуальном плане.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813058027.html
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украина
сша
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в мире, центральное разведывательное управление (цру), украина, сша, джо байден, ситуация в днр и лнр, донбасс
В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина, США, Джо Байден, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донбасс
21:02 30.08.2022 (обновлено: 22:19 30.08.2022)
 
Разведчик рассказал, как Байден попал впросак из-за доклада ЦРУ по Украине

Разведчик Риттер: ЦРУ не предоставляют Байдену информацию о ситуации на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Руководство ЦРУ не предоставляет президенту США Джо Байдену корректные данные о ситуации по Украине, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала Judging Freedom.
"Высшее руководство ЦРУ участвует в принятии важнейших государственных решений и заинтересовано в карьере, а значит его главная задача делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает", — заметил разведчик.
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Риттер подчеркнул, что именно руководящее звено ЦРУ оказывает давление на тех сотрудников, которые отвечают за сбор информации и составление отчетов, которые бы отражали реальное положение дел.
"Президент не хочет читать о том, что его политика ужасна и в корне неправильна, ему приятнее видеть, что если он предпримет определенные шаги, то достигнет нужных целей", — заявил офицер.
Он предположил, что из-за докладов спецслужб вряд ли Байден осознает, что его помощь Киеву не способна кардинально изменить ситуацию и приведет лишь к ненужному кровопролитию.
Офицер заключил, что ЦРУ — это насквозь коррумпированная государственная структура, в том числе в интеллектуальном плане.
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Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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В миреЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)УкраинаСШАДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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