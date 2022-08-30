https://ria.ru/20220830/tsru-1813276023.html

Разведчик рассказал, как Байден попал впросак из-за доклада ЦРУ по Украине

Разведчик рассказал, как Байден попал впросак из-за доклада ЦРУ по Украине - РИА Новости, 30.08.2022

Разведчик рассказал, как Байден попал впросак из-за доклада ЦРУ по Украине

Руководство ЦРУ не предоставляет президенту США Джо Байдену корректные данные о ситуации по Украине, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T21:02

2022-08-30T21:02

2022-08-30T22:19

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

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сша

джо байден

ситуация в днр и лнр

донбасс

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Руководство ЦРУ не предоставляет президенту США Джо Байдену корректные данные о ситуации по Украине, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала Judging Freedom."Высшее руководство ЦРУ участвует в принятии важнейших государственных решений и заинтересовано в карьере, а значит его главная задача делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает", — заметил разведчик.Риттер подчеркнул, что именно руководящее звено ЦРУ оказывает давление на тех сотрудников, которые отвечают за сбор информации и составление отчетов, которые бы отражали реальное положение дел.Он предположил, что из-за докладов спецслужб вряд ли Байден осознает, что его помощь Киеву не способна кардинально изменить ситуацию и приведет лишь к ненужному кровопролитию.Офицер заключил, что ЦРУ — это насквозь коррумпированная государственная структура, в том числе в интеллектуальном плане.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813058027.html

https://ria.ru/20220830/putin-1813062548.html

https://ria.ru/20220830/karlson-1813216791.html

украина

сша

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, центральное разведывательное управление (цру), украина, сша, джо байден, ситуация в днр и лнр, донбасс