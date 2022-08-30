21:02 30.08.2022 (обновлено: 22:19 30.08.2022)
Разведчик рассказал, как Байден попал впросак из-за доклада ЦРУ по Украине
Разведчик Риттер: ЦРУ не предоставляют Байдену информацию о ситуации на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Руководство ЦРУ не предоставляет президенту США Джо Байдену корректные данные о ситуации по Украине, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала Judging Freedom.
"Высшее руководство ЦРУ участвует в принятии важнейших государственных решений и заинтересовано в карьере, а значит его главная задача делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает", — заметил разведчик.
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Риттер подчеркнул, что именно руководящее звено ЦРУ оказывает давление на тех сотрудников, которые отвечают за сбор информации и составление отчетов, которые бы отражали реальное положение дел.
"Президент не хочет читать о том, что его политика ужасна и в корне неправильна, ему приятнее видеть, что если он предпримет определенные шаги, то достигнет нужных целей", — заявил офицер.
Он предположил, что из-за докладов спецслужб вряд ли Байден осознает, что его помощь Киеву не способна кардинально изменить ситуацию и приведет лишь к ненужному кровопролитию.
Офицер заключил, что ЦРУ — это насквозь коррумпированная государственная структура, в том числе в интеллектуальном плане.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.