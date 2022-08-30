https://ria.ru/20220830/triumf-1813045171.html

В Италии раскрыли "секретный триумф" Путина

В Италии раскрыли "секретный триумф" Путина - РИА Новости, 30.08.2022

В Италии раскрыли "секретный триумф" Путина

Развитие сельского хозяйства в России стало "секретным триумфом" президента Владимира Путина, говорится в статье итальянской Corriere della Sera за авторством... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T02:29

2022-08-30T02:29

2022-08-30T10:10

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Развитие сельского хозяйства в России стало "секретным триумфом" президента Владимира Путина, говорится в статье итальянской Corriere della Sera за авторством Федерико Рампини.Как пишет журналист, недавно он поплатился за то, что, обозревая продовольственную ситуацию в мире, вместе с хорошей новостью о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты дал "еще и другую, но более неудобную: российское сельское хозяйство пышет здоровьем" и в этом году Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки "страшным сценариям".Сельское хозяйство — "секретный триумф" Владимира Путина, указывает он. По словам автора, он еще помнит те времена, когда американские фермеры "не давали советским гражданам голодать". "Сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства", — подчеркивает Рампини.Так, с 2000 до 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на сегодняшний день страна производит больше зерна, чем США. Россия и Штаты занимают третье и четвертое места в мировом производстве после Китая и Индии, в которых, однако, проживают по 1,4 миллиарда человек, из-за чего они вынуждены использовать большую часть сельскохозяйственной продукции для внутренних нужд.Еще одна хорошая новость, которая "особенно нравится" Москве, но которую Запад старается игнорировать, связана с влиянием глобального потепления на сельское хозяйство, продолжает Рампини. "Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении", — утверждает автор.По итогу под контролем России в зависимости от года находится 13-16% мирового экспорта зерна, а к концу 2022-го российский экспорт должен превысить уровень прошлого года. "Цены остаются высокими, но не путайте проблему инфляции с дефицитом. В мире изобилие еды, только ее плохо распределяют, а некоторые политические решения приводят к росту цен: взять, к примеру, решение Индии перестать экспортировать зерно и использовать его для внутреннего потребления", — заключает Рампини.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220820/eksport-1810991862.html

https://ria.ru/20220824/prodovolstvie-1811971756.html

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в мире, владимир путин, россия, индия, сша, китай