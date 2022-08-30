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Путин обсудит с Алихановым проблемы калининградского транзита

Путин обсудит с Алихановым проблемы калининградского транзита - РИА Новости, 30.08.2022

Путин обсудит с Алихановым проблемы калининградского транзита

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет отдельную встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, на которой, как ожидается,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:39

2022-08-30T12:39

2022-08-30T12:48

россия

калининградская область

антон алиханов

владимир путин

литва

калининград

экономика

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет отдельную встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, на которой, как ожидается, будут затронуты вопросы транзита, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили все платежи за калининградский транзит, 15 августа прекратил операции с РФ в рублях, а с 1 сентября прекращает все расчёты с Россией из-за санкций. Алиханов же заявил, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка.По словам Пескова, проблемы с транзитом есть и требуют внимания властей. "Проблемы с платежами и в разных других аспектах, к сожалению, продолжаются, они требуют нашего внимания, потому что это чрезвычайно важный для нас вопрос", - пояснил он.Эту тему Путин обсудит с калининградским губернатором. "В Калининграде будет отдельная встреча (президента) и губернатора Алиханова. Конечно же, эта тема будет предметно обсуждаться. Но все-таки главная тема поездки - 1 сентября", - отметил Песков.

https://ria.ru/20220823/tranzit-1811575961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининградская область, антон алиханов, владимир путин, литва, калининград, экономика