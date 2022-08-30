12:39 30.08.2022 (обновлено: 12:48 30.08.2022)
Путин обсудит с Алихановым проблемы калининградского транзита
Песков: Путин обсудит с губернатором Алихановым проблемы калининградского транзита
Калининградский морской торговый порт. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет отдельную встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, на которой, как ожидается, будут затронуты вопросы транзита, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Литовский "Шяуляй банк", через который проходили все платежи за калининградский транзит, 15 августа прекратил операции с РФ в рублях, а с 1 сентября прекращает все расчёты с Россией из-за санкций. Алиханов же заявил, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка.
По словам Пескова, проблемы с транзитом есть и требуют внимания властей. "Проблемы с платежами и в разных других аспектах, к сожалению, продолжаются, они требуют нашего внимания, потому что это чрезвычайно важный для нас вопрос", - пояснил он.
Эту тему Путин обсудит с калининградским губернатором. "В Калининграде будет отдельная встреча (президента) и губернатора Алиханова. Конечно же, эта тема будет предметно обсуждаться. Но все-таки главная тема поездки - 1 сентября", - отметил Песков.
23 августа, 15:21Литва пока не приняла решение по оплате транзита в Калининград