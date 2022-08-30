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Путин обсудит с Алихановым проблемы калининградского транзита - РИА Новости, 30.08.2022
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Путин обсудит с Алихановым проблемы калининградского транзита
Путин обсудит с Алихановым проблемы калининградского транзита - РИА Новости, 30.08.2022
Путин обсудит с Алихановым проблемы калининградского транзита
Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет отдельную встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, на которой, как ожидается,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:39
2022-08-30T12:48
россия
калининградская область
антон алиханов
владимир путин
литва
калининград
экономика
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет отдельную встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, на которой, как ожидается, будут затронуты вопросы транзита, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили все платежи за калининградский транзит, 15 августа прекратил операции с РФ в рублях, а с 1 сентября прекращает все расчёты с Россией из-за санкций. Алиханов же заявил, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка.По словам Пескова, проблемы с транзитом есть и требуют внимания властей. "Проблемы с платежами и в разных других аспектах, к сожалению, продолжаются, они требуют нашего внимания, потому что это чрезвычайно важный для нас вопрос", - пояснил он.Эту тему Путин обсудит с калининградским губернатором. "В Калининграде будет отдельная встреча (президента) и губернатора Алиханова. Конечно же, эта тема будет предметно обсуждаться. Но все-таки главная тема поездки - 1 сентября", - отметил Песков.
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россия, калининградская область, антон алиханов, владимир путин, литва, калининград, экономика
Россия, Калининградская область, Антон Алиханов, Владимир Путин, Литва, Калининград, Экономика
12:39 30.08.2022 (обновлено: 12:48 30.08.2022)
 
Путин обсудит с Алихановым проблемы калининградского транзита

Песков: Путин обсудит с губернатором Алихановым проблемы калининградского транзита

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкКалининградский морской торговый порт
Калининградский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Калининградский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет отдельную встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, на которой, как ожидается, будут затронуты вопросы транзита, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Литовский "Шяуляй банк", через который проходили все платежи за калининградский транзит, 15 августа прекратил операции с РФ в рублях, а с 1 сентября прекращает все расчёты с Россией из-за санкций. Алиханов же заявил, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка.
По словам Пескова, проблемы с транзитом есть и требуют внимания властей. "Проблемы с платежами и в разных других аспектах, к сожалению, продолжаются, они требуют нашего внимания, потому что это чрезвычайно важный для нас вопрос", - пояснил он.
Эту тему Путин обсудит с калининградским губернатором. "В Калининграде будет отдельная встреча (президента) и губернатора Алиханова. Конечно же, эта тема будет предметно обсуждаться. Но все-таки главная тема поездки - 1 сентября", - отметил Песков.
Поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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РоссияКалининградская областьАнтон АлихановВладимир ПутинЛитваКалининградЭкономика
 
 
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