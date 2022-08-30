https://ria.ru/20220830/teplo-1813243493.html

В Бретани запретили прогревать аудитории лицеев выше 19 градусов

В Бретани запретили прогревать аудитории лицеев выше 19 градусов - РИА Новости, 30.08.2022

В Бретани запретили прогревать аудитории лицеев выше 19 градусов

Температура в аудиториях лицеев во французском регионе Бретань не должна превышать 19 градусов в целях экономии электроэнергии, заявил во вторник президент... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:21

2022-08-30T18:21

2022-08-30T18:21

в мире

франция

эммануэль макрон

бретань

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ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Температура в аудиториях лицеев во французском регионе Бретань не должна превышать 19 градусов в целях экономии электроэнергии, заявил во вторник президент региона Лоиг Шене-Жирар на пресс-конференции в Рене по случаю начала учебного года."В связи с ростом цен на электроэнергию мы будем понижать температуру (в помещениях), чтобы гарантировать, что она не будет превышать 19 градусов. В некоторых учреждениях, в зависимости от влажности и комфортности, мы можем пойти еще дальше", - передаёт издание Sud Ouest слова главы региона.Около 55% расходов лицеев приходится на отопление, уточняет издание, в то время как понижение температуры на один градус позволит сократить потребление энергии в регионе на 7%.В 2022 году счета за электричество бретонских учебных заведений составили 10 миллионов евро на 1500 зданий общей площадью около 2 миллионов квадратных метров.Ранее во вторник министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше призвала французов сократить потребление электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 2 сентября созовет заседание совета обороны и безопасности Франции из-за ситуации в сфере энергетики. Французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.

https://ria.ru/20220830/makron-1813235446.html

https://ria.ru/20220830/gaz-1813113217.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, бретань