https://ria.ru/20220830/tekhnika-1813267534.html

"БелАЗ" в первом полугодии на 40% увеличил поставки техники в Россию

"БелАЗ" в первом полугодии на 40% увеличил поставки техники в Россию - РИА Новости, 30.08.2022

"БелАЗ" в первом полугодии на 40% увеличил поставки техники в Россию

"БелАЗ" по итогам первого полугодия текущего года на 40% увеличил поставки своей продукции в Россию и ведёт переговоры по замещению иностранной карьерной... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T20:15

2022-08-30T20:15

2022-08-30T20:15

союзное государство

россия

белоруссия

экономика

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МИНСК, 30 авг - РИА Новости. "БелАЗ" по итогам первого полугодия текущего года на 40% увеличил поставки своей продукции в Россию и ведёт переговоры по замещению иностранной карьерной техники на белорусские аналоги, сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "БелАЗ" по маркетинговой и экспортной политике Василий Шостак.Журналисты Союзного государства принимают участие в экспертно-медийном туре "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах", организованном Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь."Россия, как и прежде, является крупнейшим покупателем продукции "БелАЗа". По итогам полугодия мы нарастили на порядка 40% по сравнению с прошлым годом поставки продукции нашего предприятия на рынок России", – сказал Шостак.Он рассказал, что сегодня компания имеет в России более 600 потребителей, эксплуатирующих около трех тысяч автомобилей. По его словам, в обслуживании техники на территории России нет никаких проблем. Нет и "серьезных потрясений" в области логистики поставок, предприятие работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20220701/dokumenty-1799563573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, экономика