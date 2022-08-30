https://ria.ru/20220830/tekhnika-1813267534.html
"БелАЗ" в первом полугодии на 40% увеличил поставки техники в Россию
"БелАЗ" в первом полугодии на 40% увеличил поставки техники в Россию - РИА Новости, 30.08.2022
"БелАЗ" в первом полугодии на 40% увеличил поставки техники в Россию
"БелАЗ" по итогам первого полугодия текущего года на 40% увеличил поставки своей продукции в Россию и ведёт переговоры по замещению иностранной карьерной... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T20:15
2022-08-30T20:15
2022-08-30T20:15
союзное государство
россия
белоруссия
экономика
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МИНСК, 30 авг - РИА Новости. "БелАЗ" по итогам первого полугодия текущего года на 40% увеличил поставки своей продукции в Россию и ведёт переговоры по замещению иностранной карьерной техники на белорусские аналоги, сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "БелАЗ" по маркетинговой и экспортной политике Василий Шостак.Журналисты Союзного государства принимают участие в экспертно-медийном туре "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах", организованном Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь."Россия, как и прежде, является крупнейшим покупателем продукции "БелАЗа". По итогам полугодия мы нарастили на порядка 40% по сравнению с прошлым годом поставки продукции нашего предприятия на рынок России", – сказал Шостак.Он рассказал, что сегодня компания имеет в России более 600 потребителей, эксплуатирующих около трех тысяч автомобилей. По его словам, в обслуживании техники на территории России нет никаких проблем. Нет и "серьезных потрясений" в области логистики поставок, предприятие работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20220701/dokumenty-1799563573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, экономика
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Экономика
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. "БелАЗ" по итогам первого полугодия текущего года на 40% увеличил поставки своей продукции в Россию и ведёт переговоры по замещению иностранной карьерной техники на белорусские аналоги, сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "БелАЗ" по маркетинговой и экспортной политике Василий Шостак.
Журналисты Союзного государства принимают участие в экспертно-медийном туре "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси
и России
в высокотехнологичных сферах", организованном Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.
"Россия, как и прежде, является крупнейшим покупателем продукции "БелАЗа". По итогам полугодия мы нарастили на порядка 40% по сравнению с прошлым годом поставки продукции нашего предприятия на рынок России", – сказал Шостак.
Он рассказал, что сегодня компания имеет в России более 600 потребителей, эксплуатирующих около трех тысяч автомобилей. По его словам, в обслуживании техники на территории России нет никаких проблем. Нет и "серьезных потрясений" в области логистики поставок, предприятие работает в штатном режиме.