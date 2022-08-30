16:49 30.08.2022 (обновлено: 18:44 30.08.2022)
Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому дрону
Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику у островов Цзиньмэнь
© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-миллиметровая зенитная установка Oerlikon
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-миллиметровая зенитная установка Oerlikon
ПЕКИН, 30 авг — РИА Новости. Тайваньские военные впервые открыли огонь по дрону Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после приближения его к островам Цзиньмэнь, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на армейское командование обороны архипелага.
Дрон приблизился к острову Эрдань (входит в архипелаг Цзиньмэнь, подконтрольный тайваньским властям) в 17:59 по местному времени (12:59 мск), а в 18:00, после того как тайваньские военные произвели выстрел боевым снарядом, беспилотник развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.
Ранее в случае приближения китайских дронов к подконтрольным Тайваню островам тайваньские военные выпускали предупредительные сигнальные ракеты или делали радиопредупреждения.
Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.
Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.
Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
В конце минувшей недели после сообщений о приезде на Тайвань уже четвертой за месяц американской делегации Китай объявил о возобновлении военных маневров в воздушном и морском пространстве острова.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.