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Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому дрону - РИА Новости, 30.08.2022
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Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому дрону
Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому дрону - РИА Новости, 30.08.2022
Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому дрону
Тайваньские военные впервые открыли огонь по дрону Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после приближения его к островам Цзиньмэнь, сообщило Центральное... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:49
2022-08-30T18:44
в мире
тайвань
китай
сямэнь
фуцзянь
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ПЕКИН, 30 авг — РИА Новости. Тайваньские военные впервые открыли огонь по дрону Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после приближения его к островам Цзиньмэнь, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на армейское командование обороны архипелага.Дрон приблизился к острову Эрдань (входит в архипелаг Цзиньмэнь, подконтрольный тайваньским властям) в 17:59 по местному времени (12:59 мск), а в 18:00, после того как тайваньские военные произвели выстрел боевым снарядом, беспилотник развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.Ранее в случае приближения китайских дронов к подконтрольным Тайваню островам тайваньские военные выпускали предупредительные сигнальные ракеты или делали радиопредупреждения.Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.В конце минувшей недели после сообщений о приезде на Тайвань уже четвертой за месяц американской делегации Китай объявил о возобновлении военных маневров в воздушном и морском пространстве острова.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
https://ria.ru/20220830/kitay-1813133971.html
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в мире, тайвань, китай, сямэнь, фуцзянь
В мире, Тайвань, Китай, Сямэнь, Фуцзянь
16:49 30.08.2022 (обновлено: 18:44 30.08.2022)
 
Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому дрону

Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику у островов Цзиньмэнь

© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-миллиметровая зенитная установка Oerlikon
Тайваньская 35-миллиметровая зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-миллиметровая зенитная установка Oerlikon
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ПЕКИН, 30 авг — РИА Новости. Тайваньские военные впервые открыли огонь по дрону Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после приближения его к островам Цзиньмэнь, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на армейское командование обороны архипелага.
Дрон приблизился к острову Эрдань (входит в архипелаг Цзиньмэнь, подконтрольный тайваньским властям) в 17:59 по местному времени (12:59 мск), а в 18:00, после того как тайваньские военные произвели выстрел боевым снарядом, беспилотник развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.
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Ранее в случае приближения китайских дронов к подконтрольным Тайваню островам тайваньские военные выпускали предупредительные сигнальные ракеты или делали радиопредупреждения.

Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.
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Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
В конце минувшей недели после сообщений о приезде на Тайвань уже четвертой за месяц американской делегации Китай объявил о возобновлении военных маневров в воздушном и морском пространстве острова.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
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