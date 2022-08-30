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Губернатор Аризоны посетит Тайвань - РИА Новости, 30.08.2022
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Губернатор Аризоны посетит Тайвань
Губернатор Аризоны посетит Тайвань - РИА Новости, 30.08.2022
Губернатор Аризоны посетит Тайвань
Делегация США во главе с губернатором штата Аризона Дагом Дьюси во вторник прибудет на Тайвань с двухдневным визитом, сообщает Центральное новостное агентство... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:50
2022-08-30T15:07
в мире
аризона
тайвань
цай инвэнь
нэнси пелоси
сша
китай
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ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Делегация США во главе с губернатором штата Аризона Дагом Дьюси во вторник прибудет на Тайвань с двухдневным визитом, сообщает Центральное новостное агентство острова со ссылкой на заявление МИД Тайваня.Сообщается, что в ходе визита Дьюси встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь, министром иностранных дел Джозефом У, а также с представителями полупроводниковой промышленности Тайваня.Это второй губернатор американского штата, который навещает Тайвань за последний месяц. Ранее Тайвань посетила делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Кроме того, в августе Тайвань навестили три делегации американских конгрессменов, в том числе во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также делегации сенаторов Эда Марки и Марши Блэкберн.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220830/oruzhie-1813046627.html
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в мире, аризона, тайвань, цай инвэнь, нэнси пелоси, сша, китай
В мире, Аризона, Тайвань, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси, США, Китай
14:50 30.08.2022 (обновлено: 15:07 30.08.2022)
 
Губернатор Аризоны посетит Тайвань

Губернатор американского штата Аризона Дьюси прибудет на Тайвань во вторник

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Делегация США во главе с губернатором штата Аризона Дагом Дьюси во вторник прибудет на Тайвань с двухдневным визитом, сообщает Центральное новостное агентство острова со ссылкой на заявление МИД Тайваня.
Сообщается, что в ходе визита Дьюси встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь, министром иностранных дел Джозефом У, а также с представителями полупроводниковой промышленности Тайваня.
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Китай потребовал от США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню
Это второй губернатор американского штата, который навещает Тайвань за последний месяц. Ранее Тайвань посетила делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Кроме того, в августе Тайвань навестили три делегации американских конгрессменов, в том числе во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также делегации сенаторов Эда Марки и Марши Блэкберн.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреАризонаТайваньЦай ИнвэньНэнси ПелосиСШАКитай
 
 
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