https://ria.ru/20220830/tayvan-1813139242.html

В администрации Тайваня заявили, что остров увеличит военный бюджет

В администрации Тайваня заявили, что остров увеличит военный бюджет - РИА Новости, 30.08.2022

В администрации Тайваня заявили, что остров увеличит военный бюджет

Рекордное увеличение военного бюджета Тайваня связано с намерением правительства стимулировать собственное производство военной техники, заявила во вторник... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:05

2022-08-30T14:05

2022-08-30T14:16

в мире

тайвань

китай

сша

цай инвэнь

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Рекордное увеличение военного бюджета Тайваня связано с намерением правительства стимулировать собственное производство военной техники, заявила во вторник глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в ходе визита на базу ВВС на островах Пэнху (Пескадорские острова).Ранее сообщалось, что правительство Тайваня представило проект оборонного бюджета на следующий год, который предусматривает увеличение военных расходов до рекордных 586,3 миллиарда тайваньских долларов (19,4 миллиарда долларов)."Главная цель нынешнего увеличения оборонного бюджета заключается в том, чтобы продвигать собственное строительство своих кораблей, собственное строительство своих самолетов, а также в том, чтобы улучшить качество вооружения, пополнить запасы боеприпасов, улучшить состояние резервных войск", - сказала Цай Инвэнь, слова которой приводит офис главы администрации.Она также отметила, что напряженность в Тайваньском проливе растет с каждым днем, при этом подчеркнув, что "чем больше провокаций исходит с вражеской стороны, тем большее спокойствие долен проявлять Тайвань"."Не будем давать (силам - ред.) на том берегу поводов для создания конфликтов. Мы не будем провоцировать военное столкновение,... но это не значит, что мы не можем оказать сопротивления", - подчеркнула она.Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на протяжении последних лет постоянно заявляет о необходимости повышения обороноспособности острова и увеличения оборонного бюджета. Но даже несмотря на рекордный рост, оборонный бюджет Тайваня все равно в более чем 10 раз меньше военных расходов материкового Китая. Так, согласно бюджету на 2022 год, Китай намерен увеличить военные расходы на 7,1% и довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов).Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.

https://ria.ru/20220829/bezopasnost-1813012408.html

https://ria.ru/20220830/oruzhie-1813046627.html

тайвань

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси