https://ria.ru/20220830/tayvan-1813045023.html

СМИ: Байден попросит конгресс одобрить продажу оружия Тайваню

СМИ: Байден попросит конгресс одобрить продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 30.08.2022

СМИ: Байден попросит конгресс одобрить продажу оружия Тайваню

Президент США Джо Байден намерен в скором времени обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американских вооружений на сумму порядка 1,1... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T02:21

2022-08-30T02:21

2022-08-30T03:06

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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен в скором времени обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американских вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, пишет газета Politico со ссылкой на три осведомленных источника.По сведениям издания, проект сделки предполагает, среди прочего, передачу 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и порядка 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder. Когда именно хозяин Белого дома намерен обратиться к законодателям с данным запросом, не уточняется.Проработка данного запроса находится на начальной стадии, отмечают собеседники газеты. Они допустили, что процесс одобрения может растянуться, учитывая продолжающиеся каникулы в конгрессе. Тем не менее, источники полагают, что после рассмотрения инициативы в профильных комитетах палаты представителей и сената законодатели США, скорее всего, одобрят сделку по продаже вооружений Тайваню.В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон намерен продолжать оказывать Тайваню помощь в сфере безопасности, хотя США по-прежнему не поддерживают идею обретения им независимости.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай, в состав которого формально входит остров, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма.В качестве ответа Пекин провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, против самой Пелоси также введены санкции.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220828/ssha-1812678548.html

https://ria.ru/20220826/tayvan-1812305841.html

https://ria.ru/20220829/kitay-1812886485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, тайвань, китай