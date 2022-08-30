https://ria.ru/20220830/suitsid-1813090748.html

В Новосибирске мужчина покончил с собой в больнице

В Новосибирске мужчина покончил с собой в больнице - РИА Новости, 30.08.2022

В Новосибирске мужчина покончил с собой в больнице

Тяжелобольной мужчина, предположительно, покончил жизнь самоубийством в больнице Новосибирска, сообщил во вторник на аппаратном совещании в мэрии начальник... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:38

2022-08-30T11:38

2022-08-30T11:38

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Тяжелобольной мужчина, предположительно, покончил жизнь самоубийством в больнице Новосибирска, сообщил во вторник на аппаратном совещании в мэрии начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко.ЧП в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №2 на улице Якушева произошло 26 августа. По данным мэрии, погиб пациент – мужчина 1969 года рождения.Куценко уточнил, что следствие склоняется к тому, что мужчина совершил самоубийство. "Неизлечимая болезнь, которая могла привести к суициду", - пояснил чиновник.

https://ria.ru/20220525/turtsiya-1790599168.html

новосибирск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск