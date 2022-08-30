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В Новосибирске мужчина покончил с собой в больнице - РИА Новости, 30.08.2022
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В Новосибирске мужчина покончил с собой в больнице
В Новосибирске мужчина покончил с собой в больнице - РИА Новости, 30.08.2022
В Новосибирске мужчина покончил с собой в больнице
Тяжелобольной мужчина, предположительно, покончил жизнь самоубийством в больнице Новосибирска, сообщил во вторник на аппаратном совещании в мэрии начальник... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:38
2022-08-30T11:38
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Тяжелобольной мужчина, предположительно, покончил жизнь самоубийством в больнице Новосибирска, сообщил во вторник на аппаратном совещании в мэрии начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко.ЧП в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №2 на улице Якушева произошло 26 августа. По данным мэрии, погиб пациент – мужчина 1969 года рождения.Куценко уточнил, что следствие склоняется к тому, что мужчина совершил самоубийство. "Неизлечимая болезнь, которая могла привести к суициду", - пояснил чиновник.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
11:38 30.08.2022
 
В Новосибирске мужчина покончил с собой в больнице

Тяжелобольной мужчина совершил суицид в новосибирской больнице скорой помощи

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Тяжелобольной мужчина, предположительно, покончил жизнь самоубийством в больнице Новосибирска, сообщил во вторник на аппаратном совещании в мэрии начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко.
ЧП в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №2 на улице Якушева произошло 26 августа. По данным мэрии, погиб пациент – мужчина 1969 года рождения.
Куценко уточнил, что следствие склоняется к тому, что мужчина совершил самоубийство. "Неизлечимая болезнь, которая могла привести к суициду", - пояснил чиновник.
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