https://ria.ru/20220830/sudno-1813282245.html

США обвинили Иран в попытке захватить беспилотное судно в Персидском заливе

США обвинили Иран в попытке захватить беспилотное судно в Персидском заливе - РИА Новости, 30.08.2022

США обвинили Иран в попытке захватить беспилотное судно в Персидском заливе

Военно-морские силы США пресекли попытку иранских военных захватить беспилотное американское плавательное судно в Персидском заливе, заявило Центральное... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T22:16

2022-08-30T22:16

2022-08-30T22:20

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Военно-морские силы США пресекли попытку иранских военных захватить беспилотное американское плавательное судно в Персидском заливе, заявило Центральное командование ВС США (Centcom)."Во время нахождения в международных водах Пятый флот США зафиксировал корабль поддержи Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), который буксировал беспилотное плавательное судно в попытке захватить его", - говорится в сообщении.Чтобы пресечь попытку захвата судна, с территории Бахрейна был поднят в воздух американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk, а патрульный береговой корабль ВМС США USS Thunderbolt прибыл в район нахождения беспилотника. В результате корабль КСИР прервал буксировку, заявляет Центральное командование ВС США.Как отметили в Centcom, беспилотное плавательное судно оборудовано сенсорами, радарами, камерами и другими технологиями для сбора данных в коммерческих целях.

https://ria.ru/20220819/nato-1810677930.html

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в мире, сша, иран, бахрейн, вооруженные силы сша, военно-морские силы сша