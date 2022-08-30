Рейтинг@Mail.ru
США обвинили Иран в попытке захватить беспилотное судно в Персидском заливе - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/sudno-1813282245.html
США обвинили Иран в попытке захватить беспилотное судно в Персидском заливе
США обвинили Иран в попытке захватить беспилотное судно в Персидском заливе - РИА Новости, 30.08.2022
США обвинили Иран в попытке захватить беспилотное судно в Персидском заливе
Военно-морские силы США пресекли попытку иранских военных захватить беспилотное американское плавательное судно в Персидском заливе, заявило Центральное... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T22:16
2022-08-30T22:20
в мире
сша
иран
бахрейн
вооруженные силы сша
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765730294_0:0:2851:1604_1920x0_80_0_0_9c94ce42e4ef8039b553a8e263df82a3.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Военно-морские силы США пресекли попытку иранских военных захватить беспилотное американское плавательное судно в Персидском заливе, заявило Центральное командование ВС США (Centcom)."Во время нахождения в международных водах Пятый флот США зафиксировал корабль поддержи Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), который буксировал беспилотное плавательное судно в попытке захватить его", - говорится в сообщении.Чтобы пресечь попытку захвата судна, с территории Бахрейна был поднят в воздух американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk, а патрульный береговой корабль ВМС США USS Thunderbolt прибыл в район нахождения беспилотника. В результате корабль КСИР прервал буксировку, заявляет Центральное командование ВС США.Как отметили в Centcom, беспилотное плавательное судно оборудовано сенсорами, радарами, камерами и другими технологиями для сбора данных в коммерческих целях.
https://ria.ru/20220819/nato-1810677930.html
сша
иран
бахрейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765730294_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9700ea45871ced1ad83a1ba7ab8d9358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, бахрейн, вооруженные силы сша, военно-морские силы сша
В мире, США, Иран, Бахрейн, Вооруженные силы США, Военно-морские силы США
22:16 30.08.2022 (обновлено: 22:20 30.08.2022)
 
США обвинили Иран в попытке захватить беспилотное судно в Персидском заливе

США обвинили КСИР Ирана в попытке захватить беспилотное судно в Персидском заливе

© AP Photo / Philippos ChristouСолдат спецназа ВМС США
Солдат спецназа ВМС США - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Philippos Christou
Солдат спецназа ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Военно-морские силы США пресекли попытку иранских военных захватить беспилотное американское плавательное судно в Персидском заливе, заявило Центральное командование ВС США (Centcom).
"Во время нахождения в международных водах Пятый флот США зафиксировал корабль поддержи Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), который буксировал беспилотное плавательное судно в попытке захватить его", - говорится в сообщении.
Чтобы пресечь попытку захвата судна, с территории Бахрейна был поднят в воздух американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk, а патрульный береговой корабль ВМС США USS Thunderbolt прибыл в район нахождения беспилотника. В результате корабль КСИР прервал буксировку, заявляет Центральное командование ВС США.
Как отметили в Centcom, беспилотное плавательное судно оборудовано сенсорами, радарами, камерами и другими технологиями для сбора данных в коммерческих целях.
Военные НАТО в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 11:14
НАТО планирует сохранить присутствие международных войск на границах России
 
В миреСШАИранБахрейнВооруженные силы СШАВоенно-морские силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала