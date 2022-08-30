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Ректор МГУ заявил о зачислении в предвуз большого числа китайских студентов - РИА Новости, 30.08.2022
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Ректор МГУ заявил о зачислении в предвуз большого числа китайских студентов
Ректор МГУ заявил о зачислении в предвуз большого числа китайских студентов - РИА Новости, 30.08.2022
Ректор МГУ заявил о зачислении в предвуз большого числа китайских студентов
Большое количество студентов из Китая зачислены на предуниверситетскую подготовку в МГУ, рост заявок китайских товарищей на подобное обучение в этом году... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:54
2022-08-30T14:55
общество
образование - общество
мгу имени м. в. ломоносова
виктор садовничий
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Большое количество студентов из Китая зачислены на предуниверситетскую подготовку в МГУ, рост заявок китайских товарищей на подобное обучение в этом году уникальный, заявил ректор российского вуза Виктор Садовничий.Предвуз МГУ - предуниверситетская подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к обучению на русском языке. По программе подготовки студенты проходят практический курс русского языка, научный стиль русского языка выбранной специальности и различные образовательные курсы по предметам гуманитарной, экономической, естественно-научной и других направленностей."Мы очень рады большому количеству зачисленных в предвуз. Предвуз - это китайские коллеги, товарищи приезжают учить язык. &lt;...&gt; Уникальный рост количества заявлений китайских товарищей на предвуз в этом году", - сказал Садовничий журналистам.
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общество, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий
Общество, Образование - Общество, МГУ имени М. В. Ломоносова, Виктор Садовничий
14:54 30.08.2022 (обновлено: 14:55 30.08.2022)
 
Ректор МГУ заявил о зачислении в предвуз большого числа китайских студентов

Ректор МГУ Садовничий: рост заявок китайских студентов на обучение в предвузе уникальный

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Большое количество студентов из Китая зачислены на предуниверситетскую подготовку в МГУ, рост заявок китайских товарищей на подобное обучение в этом году уникальный, заявил ректор российского вуза Виктор Садовничий.
Предвуз МГУ - предуниверситетская подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к обучению на русском языке. По программе подготовки студенты проходят практический курс русского языка, научный стиль русского языка выбранной специальности и различные образовательные курсы по предметам гуманитарной, экономической, естественно-научной и других направленностей.
"Мы очень рады большому количеству зачисленных в предвуз. Предвуз - это китайские коллеги, товарищи приезжают учить язык. <...> Уникальный рост количества заявлений китайских товарищей на предвуз в этом году", - сказал Садовничий журналистам.
Пресс-конференция академика РАН, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
10 августа, 10:12
Пресс-конференция ректора МГУ имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
 
ОбществоОбразование - ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваВиктор Садовничий
 
 
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