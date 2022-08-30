https://ria.ru/20220830/studenty-1813161800.html

Ректор МГУ заявил о зачислении в предвуз большого числа китайских студентов

Ректор МГУ заявил о зачислении в предвуз большого числа китайских студентов - РИА Новости, 30.08.2022

Ректор МГУ заявил о зачислении в предвуз большого числа китайских студентов

Большое количество студентов из Китая зачислены на предуниверситетскую подготовку в МГУ, рост заявок китайских товарищей на подобное обучение в этом году... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:54

2022-08-30T14:54

2022-08-30T14:55

общество

образование - общество

мгу имени м. в. ломоносова

виктор садовничий

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Большое количество студентов из Китая зачислены на предуниверситетскую подготовку в МГУ, рост заявок китайских товарищей на подобное обучение в этом году уникальный, заявил ректор российского вуза Виктор Садовничий.Предвуз МГУ - предуниверситетская подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к обучению на русском языке. По программе подготовки студенты проходят практический курс русского языка, научный стиль русского языка выбранной специальности и различные образовательные курсы по предметам гуманитарной, экономической, естественно-научной и других направленностей."Мы очень рады большому количеству зачисленных в предвуз. Предвуз - это китайские коллеги, товарищи приезжают учить язык. <...> Уникальный рост количества заявлений китайских товарищей на предвуз в этом году", - сказал Садовничий журналистам.

https://na.ria.ru/20220810/sadovnichiy-1808499266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий