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Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на МКАД
Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на МКАД - РИА Новости, 30.08.2022
Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские задержали участника дорожного конфликта, который устроил стрельбу на МКАД, он под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:14
2022-08-30T15:14
2022-08-30T15:18
происшествия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Столичные полицейские задержали участника дорожного конфликта, который устроил стрельбу на МКАД, он под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.Отмечается, что в полицию сообщили о том, что на 86-м километре МКАД между двумя водителями возник конфликт, в результате которого один из участников выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в боковое стекло переднего пассажирского сиденья автомобиля оппонента."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по СВАО в районе Монтажной улицы был остановлен автомобиль, за рулём которого находился предполагаемый нападавший. Им оказался 48-летний житель столицы", - говорится в сообщении.При осмотре его автомобиля были обнаружены металлические шарообразные пули и баллон сжатого углекислого газа от пневматического пистолета. Самого оружия не было.Ведомство дополнило, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Фигурант под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20220825/draka-1812027117.html
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происшествия, россия, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Россия, ГИБДД МВД РФ, Авто
15:14 30.08.2022 (обновлено: 15:18 30.08.2022)
Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на МКАД
Полицейские задержали участника дорожного конфликта, устроившего стрельбу на МКАД