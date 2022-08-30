15:23 30.08.2022 (обновлено: 15:25 30.08.2022)
Зеленский уволил киевского главу администрации Старобельска в ЛНР
Зеленский уволил киевского главу администрации Старобельска в ЛНР Кононова по его просьбе
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава районной администрации Старобельска в Луганской Народной республике Виталий Кононов уволен по собственному желанию, следует из распоряжения на сайте Владимира Зеленского.
"Уволить Кононова Виталия Васильевича с должности главы Старобельской районной государственной администрации Луганской области согласно с поданным им заявлением", - говорится в распоряжении Зеленского.
Старобельск находится менее чем в 100 километрах к северу от Луганска. О его освобождении от украинских войск сообщили 3 марта, а 3 июля министерство обороны РФ доложило о полном освобождении Луганской Народной Республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.