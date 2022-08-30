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Зеленский уволил киевского главу администрации Старобельска в ЛНР - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/starobelsk-1813178984.html
Зеленский уволил киевского главу администрации Старобельска в ЛНР
Зеленский уволил киевского главу администрации Старобельска в ЛНР - РИА Новости, 30.08.2022
Зеленский уволил киевского главу администрации Старобельска в ЛНР
Назначенный Киевом глава районной администрации Старобельска в Луганской Народной республике Виталий Кононов уволен по собственному желанию, следует из... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:23
2022-08-30T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
старобельск
россия
луганская народная республика
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава районной администрации Старобельска в Луганской Народной республике Виталий Кононов уволен по собственному желанию, следует из распоряжения на сайте Владимира Зеленского."Уволить Кононова Виталия Васильевича с должности главы Старобельской районной государственной администрации Луганской области согласно с поданным им заявлением", - говорится в распоряжении Зеленского.Старобельск находится менее чем в 100 километрах к северу от Луганска. О его освобождении от украинских войск сообщили 3 марта, а 3 июля министерство обороны РФ доложило о полном освобождении Луганской Народной Республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220705/lugansk-1800149790.html
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старобельск
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в мире, старобельск, россия, луганская народная республика, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Старобельск, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:23 30.08.2022 (обновлено: 15:25 30.08.2022)
 
Зеленский уволил киевского главу администрации Старобельска в ЛНР

Зеленский уволил киевского главу администрации Старобельска в ЛНР Кононова по его просьбе

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава районной администрации Старобельска в Луганской Народной республике Виталий Кононов уволен по собственному желанию, следует из распоряжения на сайте Владимира Зеленского.
"Уволить Кононова Виталия Васильевича с должности главы Старобельской районной государственной администрации Луганской области согласно с поданным им заявлением", - говорится в распоряжении Зеленского.
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Старобельск находится менее чем в 100 километрах к северу от Луганска. О его освобождении от украинских войск сообщили 3 марта, а 3 июля министерство обороны РФ доложило о полном освобождении Луганской Народной Республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтаробельскРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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