https://ria.ru/20220830/starobelsk-1813178984.html

Зеленский уволил киевского главу администрации Старобельска в ЛНР

Зеленский уволил киевского главу администрации Старобельска в ЛНР - РИА Новости, 30.08.2022

Зеленский уволил киевского главу администрации Старобельска в ЛНР

Назначенный Киевом глава районной администрации Старобельска в Луганской Народной республике Виталий Кононов уволен по собственному желанию, следует из... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:23

2022-08-30T15:23

2022-08-30T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

старобельск

россия

луганская народная республика

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава районной администрации Старобельска в Луганской Народной республике Виталий Кононов уволен по собственному желанию, следует из распоряжения на сайте Владимира Зеленского."Уволить Кононова Виталия Васильевича с должности главы Старобельской районной государственной администрации Луганской области согласно с поданным им заявлением", - говорится в распоряжении Зеленского.Старобельск находится менее чем в 100 километрах к северу от Луганска. О его освобождении от украинских войск сообщили 3 марта, а 3 июля министерство обороны РФ доложило о полном освобождении Луганской Народной Республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220705/lugansk-1800149790.html

https://ria.ru/20220806/kherson-1807682540.html

старобельск

россия

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, старобельск, россия, луганская народная республика, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр