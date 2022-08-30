Рейтинг@Mail.ru
В США с июля в ДТП с грузовиками погибли два американских дипломата - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/ssha-1813281684.html
В США с июля в ДТП с грузовиками погибли два американских дипломата
В США с июля в ДТП с грузовиками погибли два американских дипломата - РИА Новости, 30.08.2022
В США с июля в ДТП с грузовиками погибли два американских дипломата
Два американских дипломата, в том числе бывшая сотрудница посольства на Украине, погибли в последние два месяца под колесами грузовиков во время велосипедных... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T22:08
2022-08-30T22:32
в мире
мэриленд
киев
индия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746880851_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_546ad026be5dddd6d6cae65b0815ffc2.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Два американских дипломата, в том числе бывшая сотрудница посольства на Украине, погибли в последние два месяца под колесами грузовиков во время велосипедных поездок в Вашингтоне и его окрестностях, передает телеканал Fox News.Оба инцидента не связаны между собой. Первый произошел в июле в центре столицы, второй – в августе в вашингтонском предместье Бетесда, штат Мэриленд.Одна из погибших, 42-летняя Сара Лангенкэмп, до недавнего времени работала в Киеве, а ее муж был там же пресс-секретарем посольства, сообщил телеканал. Американское посольство написало в Twitter, что результатом деятельности Лангенкэмп стали "ключевые антикоррупционные реформы" и выделение 185 миллионов долларов в помощь украинским полицейским и пограничникам.Вторая сотрудница госдепартамента – 40-летняя Шон О"Доннел – работала в Индии в разгар коронавирусной пандемии, рассказала СМИ ее мать, которая в прошлом была контр-адмиралом береговой охраны США.
https://ria.ru/20220826/ukraina-1812213102.html
мэриленд
киев
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746880851_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_333c580155176155af5e94ac67dcf984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мэриленд, киев, индия, сша
В мире, Мэриленд, Киев, Индия, США
22:08 30.08.2022 (обновлено: 22:32 30.08.2022)
 
В США с июля в ДТП с грузовиками погибли два американских дипломата

В США с июля в ДТП с грузовиками погибли сотрудницы Госдепа Лангенкэмп и О"Доннел

© Depositphotos / vileviГрузовик перед складским помещением
Грузовик перед складским помещением - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Depositphotos / vilevi
Грузовик перед складским помещением. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Два американских дипломата, в том числе бывшая сотрудница посольства на Украине, погибли в последние два месяца под колесами грузовиков во время велосипедных поездок в Вашингтоне и его окрестностях, передает телеканал Fox News.
Оба инцидента не связаны между собой. Первый произошел в июле в центре столицы, второй – в августе в вашингтонском предместье Бетесда, штат Мэриленд.
Одна из погибших, 42-летняя Сара Лангенкэмп, до недавнего времени работала в Киеве, а ее муж был там же пресс-секретарем посольства, сообщил телеканал. Американское посольство написало в Twitter, что результатом деятельности Лангенкэмп стали "ключевые антикоррупционные реформы" и выделение 185 миллионов долларов в помощь украинским полицейским и пограничникам.
Вторая сотрудница госдепартамента – 40-летняя Шон О"Доннел – работала в Индии в разгар коронавирусной пандемии, рассказала СМИ ее мать, которая в прошлом была контр-адмиралом береговой охраны США.
Посольство России в США. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 05:43
Посольство России ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"
 
В миреМэрилендКиевИндияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала