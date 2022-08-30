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В США с июля в ДТП с грузовиками погибли два американских дипломата

В США с июля в ДТП с грузовиками погибли два американских дипломата - РИА Новости, 30.08.2022

В США с июля в ДТП с грузовиками погибли два американских дипломата

Два американских дипломата, в том числе бывшая сотрудница посольства на Украине, погибли в последние два месяца под колесами грузовиков во время велосипедных... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T22:08

2022-08-30T22:08

2022-08-30T22:32

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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Два американских дипломата, в том числе бывшая сотрудница посольства на Украине, погибли в последние два месяца под колесами грузовиков во время велосипедных поездок в Вашингтоне и его окрестностях, передает телеканал Fox News.Оба инцидента не связаны между собой. Первый произошел в июле в центре столицы, второй – в августе в вашингтонском предместье Бетесда, штат Мэриленд.Одна из погибших, 42-летняя Сара Лангенкэмп, до недавнего времени работала в Киеве, а ее муж был там же пресс-секретарем посольства, сообщил телеканал. Американское посольство написало в Twitter, что результатом деятельности Лангенкэмп стали "ключевые антикоррупционные реформы" и выделение 185 миллионов долларов в помощь украинским полицейским и пограничникам.Вторая сотрудница госдепартамента – 40-летняя Шон О"Доннел – работала в Индии в разгар коронавирусной пандемии, рассказала СМИ ее мать, которая в прошлом была контр-адмиралом береговой охраны США.

https://ria.ru/20220826/ukraina-1812213102.html

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