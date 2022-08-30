https://ria.ru/20220830/ssha-1813279563.html

В США обвинили Байдена в создании "черной дыры" на Украине

В США обвинили Байдена в создании "черной дыры" на Украине - РИА Новости, 30.08.2022

В США обвинили Байдена в создании "черной дыры" на Украине

Администрация президента США Джо Байдена проявляет безответственность в вопросах оборота американского оружия на внешних рынках, и Украина — отличный тому... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T21:46

2022-08-30T21:46

2022-08-30T23:17

в мире

украина

сша

нато

джо байден

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена проявляет безответственность в вопросах оборота американского оружия на внешних рынках, и Украина — отличный тому пример, пишет журналист American Thinker Оливия Мюррей.Автор сравнила исчезающие на Украине американские средства с черной дырой."Из последних новостей складывается картина, что наше правительство не имеет ни малейшего представления о том, куда на самом деле уходят миллиарды американских долларов, потраченные на обеспечение Украины оружием", — говорится в материале.Государственные служащие, в задачи которых входит следить за целостностью американской помощи, признают, что у них нет никакой достоверной информации о том, куда на самом деле все это идет, отметила Мюррей.На фоне проведения Россией военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Киев оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь украинцам выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220830/germaniya-1813257867.html

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украина

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, нато, джо байден