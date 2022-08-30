21:46 30.08.2022 (обновлено: 23:17 30.08.2022)
В США обвинили Байдена в создании "черной дыры" на Украине
AT: Белый дом понятия не имеет, куда на самом деле утекают украинские оружие и деньги
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена проявляет безответственность в вопросах оборота американского оружия на внешних рынках, и Украина — отличный тому пример, пишет журналист American Thinker Оливия Мюррей.
Автор сравнила исчезающие на Украине американские средства с черной дырой.
"Из последних новостей складывается картина, что наше правительство не имеет ни малейшего представления о том, куда на самом деле уходят миллиарды американских долларов, потраченные на обеспечение Украины оружием", — говорится в материале.
Государственные служащие, в задачи которых входит следить за целостностью американской помощи, признают, что у них нет никакой достоверной информации о том, куда на самом деле все это идет, отметила Мюррей.
На фоне проведения Россией военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Киев оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь украинцам выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.