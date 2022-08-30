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В США обвинили Байдена в создании "черной дыры" на Украине - РИА Новости, 30.08.2022
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В США обвинили Байдена в создании "черной дыры" на Украине
В США обвинили Байдена в создании "черной дыры" на Украине - РИА Новости, 30.08.2022
В США обвинили Байдена в создании "черной дыры" на Украине
Администрация президента США Джо Байдена проявляет безответственность в вопросах оборота американского оружия на внешних рынках, и Украина — отличный тому... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T21:46
2022-08-30T23:17
в мире
украина
сша
нато
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена проявляет безответственность в вопросах оборота американского оружия на внешних рынках, и Украина — отличный тому пример, пишет журналист American Thinker Оливия Мюррей.Автор сравнила исчезающие на Украине американские средства с черной дырой."Из последних новостей складывается картина, что наше правительство не имеет ни малейшего представления о том, куда на самом деле уходят миллиарды американских долларов, потраченные на обеспечение Украины оружием", — говорится в материале.Государственные служащие, в задачи которых входит следить за целостностью американской помощи, признают, что у них нет никакой достоверной информации о том, куда на самом деле все это идет, отметила Мюррей.На фоне проведения Россией военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Киев оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь украинцам выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220830/germaniya-1813257867.html
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в мире, украина, сша, нато, джо байден
В мире, Украина, США, НАТО, Джо Байден
21:46 30.08.2022 (обновлено: 23:17 30.08.2022)
 
В США обвинили Байдена в создании "черной дыры" на Украине

AT: Белый дом понятия не имеет, куда на самом деле утекают украинские оружие и деньги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена проявляет безответственность в вопросах оборота американского оружия на внешних рынках, и Украина — отличный тому пример, пишет журналист American Thinker Оливия Мюррей.
Автор сравнила исчезающие на Украине американские средства с черной дырой.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 19:11
Германия объявила о невозможности дальнейших поставок оружия Украине
"Из последних новостей складывается картина, что наше правительство не имеет ни малейшего представления о том, куда на самом деле уходят миллиарды американских долларов, потраченные на обеспечение Украины оружием", — говорится в материале.
Государственные служащие, в задачи которых входит следить за целостностью американской помощи, признают, что у них нет никакой достоверной информации о том, куда на самом деле все это идет, отметила Мюррей.
На фоне проведения Россией военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Киев оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь украинцам выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 21:02
Разведчик рассказал, как Байден попал впросак из-за доклада ЦРУ по Украине
 
В миреУкраинаСШАНАТОДжо Байден
 
 
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