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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.08.2022 - РИА Новости, 30.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.08.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:10
2022-08-30T15:10
2022-08-30T15:10
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Российские войска разгромили украинскую армию на Николаево-Криворожском и других направлениях, за сутки уничтожили более 1,2 тысячи боевиков, сообщили в Министерстве обороны России. Идут боевые действия в районах Авдеевки, Северска и Соледара.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы пять пунктов управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Поражены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Средства противовоздушной обороны сбили два самолета Су-25, пять беспилотников, перехватили три баллистические ракеты "Точка-У" и 53 снаряда реактивных систем залпового огня.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотников, 370 зенитных ракетных комплексов, 822 реактивные системы залпового огня, 4539 танков и других бронемашин, 3357 орудий полевой артиллерии и 5136 единиц автомобильной техники.
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 августа 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Российские войска разгромили украинскую армию на Николаево-Криворожском и других направлениях, за сутки уничтожили более 1,2 тысячи боевиков, сообщили в Министерстве обороны России. Идут боевые действия в районах Авдеевки, Северска и Соледара.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы пять пунктов управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Поражены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Средства противовоздушной обороны сбили два самолета Су-25, пять беспилотников, перехватили три баллистические ракеты "Точка-У" и 53 снаряда реактивных систем залпового огня.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотников, 370 зенитных ракетных комплексов, 822 реактивные системы залпового огня, 4539 танков и других бронемашин, 3357 орудий полевой артиллерии и 5136 единиц автомобильной техники.