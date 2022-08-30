https://ria.ru/20220830/spasenie-1813078764.html

В Приморье спасли глухонемого, просидевшего четыре дня в колодце

В Приморье спасли глухонемого, просидевшего четыре дня в колодце - РИА Новости, 30.08.2022

В Приморье спасли глухонемого, просидевшего четыре дня в колодце

Волонтеры спасли глухонемого жителя Приморья, который пошел за грибами, упал в нефтеналивную емкость глубиной шесть-семь метров и просидел там четыре дня,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:56

2022-08-30T10:56

2022-08-30T10:56

хорошие новости

происшествия

уссурийск

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Волонтеры спасли глухонемого жителя Приморья, который пошел за грибами, упал в нефтеналивную емкость глубиной шесть-семь метров и просидел там четыре дня, сообщил РИА Новости во вторник представитель поисковой организации "ПримПоиска".Инцидент с 37-летним глухонемым жителем Уссурийска произошел еще 17 августа (день пропажи), хотя СМИ о нем стало известно только сейчас."Он отошел за грибами и пропал, его мама забила тревогу. Там, где он ходил, высокая трава - где-то по пояс, где-то выше человеческого роста, и большие емкости, где раньше хранился мазут, - такие колодцы. Какие-то Сергей видел, а один из-за травы не заметил. Упал в него с высоты шести-семи метров", - сказал собеседник агентства.Мужчина провел в колодце четыре дня, пил воду, которая капала в лужу, и все это время стучал по стенам. По звуку его нашли волонтеры "ПримПоиска". "Когда его достали, вызвали "скорую". Медики его осмотрели, оказалось, только сильные ушибы. Повезло. Сейчас мы с его мамой общаемся, так как Сергей не говорит. Через нее знаем, что у него все нормально, уже пошел на работу, хотя прихрамывает - на ногах гематомы, серьезные такие ушибы", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html

уссурийск

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, уссурийск, приморский край