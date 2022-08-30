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В Приморье спасли глухонемого, просидевшего четыре дня в колодце
В Приморье спасли глухонемого, просидевшего четыре дня в колодце - РИА Новости, 30.08.2022
В Приморье спасли глухонемого, просидевшего четыре дня в колодце
Волонтеры спасли глухонемого жителя Приморья, который пошел за грибами, упал в нефтеналивную емкость глубиной шесть-семь метров и просидел там четыре дня,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:56
2022-08-30T10:56
2022-08-30T10:56
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происшествия
уссурийск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Волонтеры спасли глухонемого жителя Приморья, который пошел за грибами, упал в нефтеналивную емкость глубиной шесть-семь метров и просидел там четыре дня, сообщил РИА Новости во вторник представитель поисковой организации "ПримПоиска".Инцидент с 37-летним глухонемым жителем Уссурийска произошел еще 17 августа (день пропажи), хотя СМИ о нем стало известно только сейчас."Он отошел за грибами и пропал, его мама забила тревогу. Там, где он ходил, высокая трава - где-то по пояс, где-то выше человеческого роста, и большие емкости, где раньше хранился мазут, - такие колодцы. Какие-то Сергей видел, а один из-за травы не заметил. Упал в него с высоты шести-семи метров", - сказал собеседник агентства.Мужчина провел в колодце четыре дня, пил воду, которая капала в лужу, и все это время стучал по стенам. По звуку его нашли волонтеры "ПримПоиска". "Когда его достали, вызвали "скорую". Медики его осмотрели, оказалось, только сильные ушибы. Повезло. Сейчас мы с его мамой общаемся, так как Сергей не говорит. Через нее знаем, что у него все нормально, уже пошел на работу, хотя прихрамывает - на ногах гематомы, серьезные такие ушибы", - добавил собеседник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, приморский край
Хорошие новости, Происшествия, Уссурийск, Приморский край
В Приморье спасли глухонемого, просидевшего четыре дня в колодце
Волонтеры спасли глухонемого жителя Приморья, четыре дня сидевшего в нефтеналивном колодце
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Волонтеры спасли глухонемого жителя Приморья, который пошел за грибами, упал в нефтеналивную емкость глубиной шесть-семь метров и просидел там четыре дня, сообщил РИА Новости во вторник представитель поисковой организации "ПримПоиска".
Инцидент с 37-летним глухонемым жителем Уссурийска
произошел еще 17 августа (день пропажи), хотя СМИ о нем стало известно только сейчас.
"Он отошел за грибами и пропал, его мама забила тревогу. Там, где он ходил, высокая трава - где-то по пояс, где-то выше человеческого роста, и большие емкости, где раньше хранился мазут, - такие колодцы. Какие-то Сергей видел, а один из-за травы не заметил. Упал в него с высоты шести-семи метров", - сказал собеседник агентства.
Мужчина провел в колодце четыре дня, пил воду, которая капала в лужу, и все это время стучал по стенам. По звуку его нашли волонтеры "ПримПоиска". "Когда его достали, вызвали "скорую". Медики его осмотрели, оказалось, только сильные ушибы. Повезло. Сейчас мы с его мамой общаемся, так как Сергей не говорит. Через нее знаем, что у него все нормально, уже пошел на работу, хотя прихрамывает - на ногах гематомы, серьезные такие ушибы", - добавил собеседник.