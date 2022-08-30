https://ria.ru/20220830/soveschanie-1813108479.html

Путин проведет совещание с членами правительства

Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 30.08.2022

Путин проведет совещание с членами правительства

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства страны в среду, 31 августа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:40

2022-08-30T12:40

2022-08-30T12:40

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

правительство рф

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства страны в среду, 31 августа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Готовимся к завтрашнему совещанию с членами правительства", - отметил Песков, говоря о планах президента на сегодняшний день.

https://ria.ru/20220830/putin-1813107136.html

россия

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, правительство рф