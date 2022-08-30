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Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 30.08.2022
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Путин проведет совещание с членами правительства
Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 30.08.2022
Путин проведет совещание с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства страны в среду, 31 августа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:40
2022-08-30T12:40
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
правительство рф
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства страны в среду, 31 августа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Готовимся к завтрашнему совещанию с членами правительства", - отметил Песков, говоря о планах президента на сегодняшний день.
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, правительство рф
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Правительство РФ
12:40 30.08.2022
 
Путин проведет совещание с членами правительства

Президент Путин проведет совещание с членами правительства 31 августа

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства страны в среду, 31 августа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Готовимся к завтрашнему совещанию с членами правительства", - отметил Песков, говоря о планах президента на сегодняшний день.
Владимир Путин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
12:34
Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий ПесковПравительство РФ
 
 
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