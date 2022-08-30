https://ria.ru/20220830/soveschanie-1813108479.html
Путин проведет совещание с членами правительства
Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 30.08.2022
Путин проведет совещание с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства страны в среду, 31 августа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:40
2022-08-30T12:40
2022-08-30T12:40
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
правительство рф
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства страны в среду, 31 августа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Готовимся к завтрашнему совещанию с членами правительства", - отметил Песков, говоря о планах президента на сегодняшний день.
https://ria.ru/20220830/putin-1813107136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, правительство рф
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Правительство РФ
Путин проведет совещание с членами правительства
Президент Путин проведет совещание с членами правительства 31 августа