https://ria.ru/20220830/siloviki-1813223066.html

Источник: силовики работают с мужем пропавшей в Рязани матери двоих детей

Источник: силовики работают с мужем пропавшей в Рязани матери двоих детей - РИА Новости, 30.08.2022

Источник: силовики работают с мужем пропавшей в Рязани матери двоих детей

Силовики по делу об исчезновении более года назад жительницы Рязани Елены Логуновой, матери двоих детей, проводят следственные действия с ее супругом, сообщил... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:18

2022-08-30T17:18

2022-08-30T17:23

происшествия

александр бастрыкин

россия

рязань

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Силовики по делу об исчезновении более года назад жительницы Рязани Елены Логуновой, матери двоих детей, проводят следственные действия с ее супругом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Силовики в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении жительницы Рязани Елены Логуновой проводят оперативно-следственные мероприятия с участием ее супруга", - сказал собеседник агентства.Двадцатишестилетняя жительница Рязани пропала еще в июле 2021 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (по этой статье дело возбуждается всегда в случае безвестного исчезновения человека).Ранее в ходе программы на одном из федеральных телеканалов было озвучено несколько версий произошедшего: родители девушки высказывали мнение о причастности мужа их дочери и сообщали о странном поведении мужчины и его родственников, родственники мужа девушки, в свою очередь, считали, что она скоро вернется. Также в эфире телепередачи звучала критика в адрес следствия, которое, по словам присутствующих, якобы недостаточно активно проводило следственные действия на первоначальном этапе. После этого по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства.

https://ria.ru/20220830/spasenie-1813078764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, александр бастрыкин, россия, рязань, следственный комитет россии (ск рф)