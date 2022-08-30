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Источник: силовики работают с мужем пропавшей в Рязани матери двоих детей - РИА Новости, 30.08.2022
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Источник: силовики работают с мужем пропавшей в Рязани матери двоих детей
Источник: силовики работают с мужем пропавшей в Рязани матери двоих детей - РИА Новости, 30.08.2022
Источник: силовики работают с мужем пропавшей в Рязани матери двоих детей
Силовики по делу об исчезновении более года назад жительницы Рязани Елены Логуновой, матери двоих детей, проводят следственные действия с ее супругом, сообщил... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:18
2022-08-30T17:23
происшествия
александр бастрыкин
россия
рязань
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Силовики по делу об исчезновении более года назад жительницы Рязани Елены Логуновой, матери двоих детей, проводят следственные действия с ее супругом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Силовики в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении жительницы Рязани Елены Логуновой проводят оперативно-следственные мероприятия с участием ее супруга", - сказал собеседник агентства.Двадцатишестилетняя жительница Рязани пропала еще в июле 2021 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (по этой статье дело возбуждается всегда в случае безвестного исчезновения человека).Ранее в ходе программы на одном из федеральных телеканалов было озвучено несколько версий произошедшего: родители девушки высказывали мнение о причастности мужа их дочери и сообщали о странном поведении мужчины и его родственников, родственники мужа девушки, в свою очередь, считали, что она скоро вернется. Также в эфире телепередачи звучала критика в адрес следствия, которое, по словам присутствующих, якобы недостаточно активно проводило следственные действия на первоначальном этапе. После этого по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, рязань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Рязань, Следственный комитет России (СК РФ)
17:18 30.08.2022 (обновлено: 17:23 30.08.2022)
 
Источник: силовики работают с мужем пропавшей в Рязани матери двоих детей

Силовики работают с супругом пропавшей более года назад жительницы Рязани Логуновой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Силовики по делу об исчезновении более года назад жительницы Рязани Елены Логуновой, матери двоих детей, проводят следственные действия с ее супругом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Силовики в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении жительницы Рязани Елены Логуновой проводят оперативно-следственные мероприятия с участием ее супруга", - сказал собеседник агентства.
Двадцатишестилетняя жительница Рязани пропала еще в июле 2021 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (по этой статье дело возбуждается всегда в случае безвестного исчезновения человека).
Ранее в ходе программы на одном из федеральных телеканалов было озвучено несколько версий произошедшего: родители девушки высказывали мнение о причастности мужа их дочери и сообщали о странном поведении мужчины и его родственников, родственники мужа девушки, в свою очередь, считали, что она скоро вернется. Также в эфире телепередачи звучала критика в адрес следствия, которое, по словам присутствующих, якобы недостаточно активно проводило следственные действия на первоначальном этапе. После этого по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства.
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