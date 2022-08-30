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TikTok грозит крупный штраф за отказ удалить пропаганду ЛГБТ и феминизма
TikTok грозит крупный штраф за отказ удалить пропаганду ЛГБТ и феминизма - РИА Новости, 30.08.2022
TikTok грозит крупный штраф за отказ удалить пропаганду ЛГБТ и феминизма
Компании-владельцу популярной социальной сети Tik-tok грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить "пропаганду ЛГБТ и феминизма", передает корреспондент... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:19
2022-08-30T11:19
2022-08-30T11:19
происшествия
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
tiktok
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компании-владельцу популярной социальной сети Tik-tok грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить "пропаганду ЛГБТ и феминизма", передает корреспондент РИА Новости из судебного участка мирового судьи Таганского района Москвы."На основании трёх решений Росмолодежи Роскомнадзор составил протокол за пропаганду нетрадиционных ценностей ЛГБТ, феминизма и искаженное представление традиционных сексуальных ценностей", - зачитал материалы судья Тимур Вахрамеев.Протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта … информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством". Максимальное наказание для юрлиц – штраф в 4 миллиона рублей.Рассмотрение продолжится в 10.15 утра 4 октября.
https://ria.ru/20220814/transgender-1809390141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok
Происшествия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), TikTok
TikTok грозит крупный штраф за отказ удалить пропаганду ЛГБТ и феминизма
TikTok грозит штраф до четырех миллионов рублей за отказ удалить пропаганду феминизма