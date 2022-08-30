https://ria.ru/20220830/shtraf-1813084945.html

TikTok грозит крупный штраф за отказ удалить пропаганду ЛГБТ и феминизма

TikTok грозит крупный штраф за отказ удалить пропаганду ЛГБТ и феминизма - РИА Новости, 30.08.2022

TikTok грозит крупный штраф за отказ удалить пропаганду ЛГБТ и феминизма

Компании-владельцу популярной социальной сети Tik-tok грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить "пропаганду ЛГБТ и феминизма", передает корреспондент... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:19

2022-08-30T11:19

2022-08-30T11:19

происшествия

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

tiktok

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компании-владельцу популярной социальной сети Tik-tok грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить "пропаганду ЛГБТ и феминизма", передает корреспондент РИА Новости из судебного участка мирового судьи Таганского района Москвы."На основании трёх решений Росмолодежи Роскомнадзор составил протокол за пропаганду нетрадиционных ценностей ЛГБТ, феминизма и искаженное представление традиционных сексуальных ценностей", - зачитал материалы судья Тимур Вахрамеев.Протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта … информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством". Максимальное наказание для юрлиц – штраф в 4 миллиона рублей.Рассмотрение продолжится в 10.15 утра 4 октября.

https://ria.ru/20220814/transgender-1809390141.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok