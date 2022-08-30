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TikTok грозит крупный штраф за отказ удалить пропаганду ЛГБТ и феминизма - РИА Новости, 30.08.2022
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TikTok грозит крупный штраф за отказ удалить пропаганду ЛГБТ и феминизма
TikTok грозит крупный штраф за отказ удалить пропаганду ЛГБТ и феминизма - РИА Новости, 30.08.2022
TikTok грозит крупный штраф за отказ удалить пропаганду ЛГБТ и феминизма
Компании-владельцу популярной социальной сети Tik-tok грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить "пропаганду ЛГБТ и феминизма", передает корреспондент... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:19
2022-08-30T11:19
происшествия
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
tiktok
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компании-владельцу популярной социальной сети Tik-tok грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить "пропаганду ЛГБТ и феминизма", передает корреспондент РИА Новости из судебного участка мирового судьи Таганского района Москвы."На основании трёх решений Росмолодежи Роскомнадзор составил протокол за пропаганду нетрадиционных ценностей ЛГБТ, феминизма и искаженное представление традиционных сексуальных ценностей", - зачитал материалы судья Тимур Вахрамеев.Протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта … информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством". Максимальное наказание для юрлиц – штраф в 4 миллиона рублей.Рассмотрение продолжится в 10.15 утра 4 октября.
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происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok
Происшествия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), TikTok
11:19 30.08.2022
 
TikTok грозит крупный штраф за отказ удалить пропаганду ЛГБТ и феминизма

TikTok грозит штраф до четырех миллионов рублей за отказ удалить пропаганду феминизма

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компании-владельцу популярной социальной сети Tik-tok грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить "пропаганду ЛГБТ и феминизма", передает корреспондент РИА Новости из судебного участка мирового судьи Таганского района Москвы.
"На основании трёх решений Росмолодежи Роскомнадзор составил протокол за пропаганду нетрадиционных ценностей ЛГБТ, феминизма и искаженное представление традиционных сексуальных ценностей", - зачитал материалы судья Тимур Вахрамеев.
Протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта … информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством". Максимальное наказание для юрлиц – штраф в 4 миллиона рублей.
Рассмотрение продолжится в 10.15 утра 4 октября.
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ПроисшествияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TikTok
 
 
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