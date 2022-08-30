https://ria.ru/20220830/shkoly-1813049016.html

В школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников

В школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников - РИА Новости, 30.08.2022

В школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников

В школы Запорожской области 1 сентября пойдут 37 тысяч учеников, сообщила журналистам директор департамента образования и науки администрации Запорожской... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T05:06

2022-08-30T05:06

2022-08-30T05:06

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запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. В школы Запорожской области 1 сентября пойдут 37 тысяч учеников, сообщила журналистам директор департамента образования и науки администрации Запорожской области Елена Шапурова.Она отметила, что учебников для детей хватает, есть даже запас."Если придут на обучение дети, которые еще возвращаются на освобожденные территории, то до 15 сентября школы готовы их принимать. Если придут после 15, то будем решать вопрос. Кроме того, придут видоизмененные контурные карты с Крымом придут", - добавила Шапурова.По ее словам, во всех школах будет обеспечено централизованное горячее питание - где-то будут готовить местные столовые, где-то питание будут привозить. В северных районах, где идут боевые действия, будет осуществляться доставка питания, добавила Шапурова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, запорожская область