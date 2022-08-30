https://ria.ru/20220830/shkoly-1813049016.html
В школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников
В школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников - РИА Новости, 30.08.2022
В школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников
В школы Запорожской области 1 сентября пойдут 37 тысяч учеников, сообщила журналистам директор департамента образования и науки администрации Запорожской... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T05:06
2022-08-30T05:06
2022-08-30T05:06
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. В школы Запорожской области 1 сентября пойдут 37 тысяч учеников, сообщила журналистам директор департамента образования и науки администрации Запорожской области Елена Шапурова.Она отметила, что учебников для детей хватает, есть даже запас."Если придут на обучение дети, которые еще возвращаются на освобожденные территории, то до 15 сентября школы готовы их принимать. Если придут после 15, то будем решать вопрос. Кроме того, придут видоизмененные контурные карты с Крымом придут", - добавила Шапурова.По ее словам, во всех школах будет обеспечено централизованное горячее питание - где-то будут готовить местные столовые, где-то питание будут привозить. В северных районах, где идут боевые действия, будет осуществляться доставка питания, добавила Шапурова.
https://ria.ru/20220830/uchitelya-1813048534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область
В мире, Запорожская область
В школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников
В 160 школ Запорожской области 1 сентября пойдут 37 тысяч учеников
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. В школы Запорожской области 1 сентября пойдут 37 тысяч учеников, сообщила журналистам директор департамента образования и науки администрации Запорожской области Елена Шапурова.
"С 1 сентября у нас в полной готовности 160 школ по Запорожской области, которые откроют двери для 37 тысяч учащихся с 1 по 11 классы. На текущий момент в самой Запорожской области и на территории четырех образовательных округов завезены учебники в полном объеме. Это 876 тысяч экземпляров. Благодаря учителям и руководителям учебных заведений произведена разгрузка", - сообщила руководитель департамента.
Она отметила, что учебников для детей хватает, есть даже запас.
"Если придут на обучение дети, которые еще возвращаются на освобожденные территории, то до 15 сентября школы готовы их принимать. Если придут после 15, то будем решать вопрос. Кроме того, придут видоизмененные контурные карты с Крымом придут", - добавила Шапурова.
По ее словам, во всех школах будет обеспечено централизованное горячее питание - где-то будут готовить местные столовые, где-то питание будут привозить. В северных районах, где идут боевые действия, будет осуществляться доставка питания, добавила Шапурова.